Абрамовича подталкивают продать «Челси»

СЕГОДНЯ 12:31 2018-08-26T12:44:10+03:00

Абрамович купил «Челси» в 2004 году «всего» за 140 миллионов Фото: REUTERS

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Английская газета The Times в своем воскресном выпуске пишет, что Абрамович нанял инвестиционный банк для подготовки к продаже «Челси». В самом футбольном клубе эту информацию не подтвердили.

31 мая ФК «Челси» уже объявил о заморозке проекта по строительству нового стадиона в центре Лондона стоимостью пол-миллиарда фунтов, объяснив это «неблагоприятным инвестиционным климатом». А уже в июне поступило предложение продать «Челси» самому богатому человеку Великобритании Джеймсу Рэтклиффу за 2 млрд фунтов.

Абрамович отказался, при том, что купил «Челси» в 2004 году «всего» за 140 миллионов. Но надо понимать, что после этого более чем за 10 лет он вложил в команду порядка 4 млрд. фунтов и вот только год назад клуб стал прибыльным.

Словом, на этот лакомый кусочек поглядывают многие богатые британцы, которые явно хотят воспользоваться наездами на российского олигарха и получить «команду аристократов» по демпинговой цене.