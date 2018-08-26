2018-08-26T13:46:29+03:00
Общество

Андрей Воробьёв поздравил жителей Домодедова с днем города

В субботу здесь прошли народные гуляния
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Подмосковный Домодедово отмечает день города. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 25 августа приехал в Домодедово, чтобы поздравить горожан с этим праздником. По традиции день города в Домодедове отмечают в третье воскресенье августа. Но основные народные гуляния прошли накануне, в субботу - на площади 30-летия Победы. Городу исполнился 71 год.

- Поздравляю всех, кто собрался на этой площади, ветеранов, тружеников, тех, кто внес свою лепту в этот прекрасный город! – сказал губернатор. - Хочу пожелать, чтобы каждый год мы встречались здесь и каждый раз гордились нашим городом, нашим Подмосковьем и нашей страной! Отдельно хочу поприветствовать малышей в преддверии 1 сентября и пожелать всем, кто идет в школу, успехов, пятерок и всего самого доброго.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 25 августа приехал в Домодедово, чтобы поздравить горожан

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 25 августа приехал в Домодедово, чтобы поздравить горожан

Народные гуляния проходили весь день. Желающие могли вместе с детьми принять участие в мастер-классах, покататься на различных аттракционах. Апогеем праздник стал большой концерт, в котором приняли участие известные артисты и городские коллективы. В финале шоу грянул праздничный салют.

Во время своей поездки в Домодедово Андрей Воробьёв принял участие в запуске первой муниципальной карусели, которую установили в сквере по поручению губернатора. Это классическая, так называемая французская, карусель - на круглой крутящейся платформе установлены более 20 безопасных пластиковых лошадей. Андрей Воробьёв отметил, что аттракцион будет работать совершенно бесплатно.

Планируется, что ежегодно на территории Московской области будут устанавливать от 10 до 20 подобных каруселей. В частности, еще одна будет запущена в ближайшее время в Одинцове.

Позже Андрей Воробьёв осмотрел и сам городской сквер. В прошлом году он был благоустроен по областной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Здесь была уложена плитка, появились новые скамейки, вазоны для цветов, проведена большая работа по озеленению.

В рамках рабочей поездки Домодедово Андрей Воробьёв посетил Авиационный учебный центр авиакомпании S7 Airlines. Стоит отметить, что на сегодня это самый крупный и модернизированный комплекс авиационных тренажеров в Восточной Европе. Именно здесь проходят обучение пилоты и остальной авиационный персонал компании.

По традиции день города в Домодедове отмечают в третье воскресенье августа

По традиции день города в Домодедове отмечают в третье воскресенье августа

В Авиационном учебном центре губернатору показали проект будущего нового самолетостроительного завода. На нем планируют делать сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Victory. Такие самолеты строят из углеродных композитных материалов, что и объясняет их малый вес - всего около трех тонн. Джеты длиной около десяти метров способны перелетать на расстояния более 2 тысяч км и развивать скорость до 600 километров в час. В экипаже один пилот, а на борту самолет Victory может перевозить до пяти пассажиров.

Предприятие планируют построить в подмосковном Ступино, создав около 1 тысячи рабочих мест. Инвестор вложит в проект около 13 миллиардов рублей.

В учебном центре Андрей Воробьёв совершил тренировочный полет на авиатренажере Airbus A-320 - одной из самых востребованных моделей в современной гражданской авиации. На таких симуляторах пилоты отрабатывают различные внештатные ситуации и полет в сложных погодных условиях. В программу тренажера закачены данные всех аэропортов мира и летчики имеют возможность заранее изучить здесь особенности взлета и посадки.

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