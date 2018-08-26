«Спи давай»: Акиньшина отдыхает с мужем, а флиртует со Шнуром

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-26T14:39:31+03:00

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Актриса Оксана Акиньшина объявила в соцсетях о разводе с мужем, продюсером Арчилом Геловани, а после этого как ни в чем не бывало отправилась отдыхать вместе с ним в Грецию. Супруги улетели на Крит вместе с детьми, полуторагодовалой Эммой и пятилетним Константином. На отдыхе семейство демонстрирует полную идиллию: родители загорают с наследниками на пляже и возят их по достопримечательностям. Что, впрочем, совершенно не мешает Акиньшиной флиртовать в соцсетях с Сергеем Шнуровым.

Загорая на пляже, актриса сфотографировалась в бикини и опубликовала снимок в Инстаграме. Алый купальник, соблазнительная пышная грудь – кадр получился по-настоящему горячим. Неудивительно, что на него отреагировала не только многочисленная армия поклонников Оксаны, но и ее бывший бойфренд Сергей Шнуров.

- Ничего)) – лаконично написал в комментариях певец.

Акиньшина тут же откликнулась на мужскую реакцию экс-любовника:

- Спи давай, ничего ему! Дома поговорим, - написала актриса. К своему сообщению она добавила эмодзи-поцелуй.

akinshok2013 Ну а что ,,,,!

Судя по тому, что Оксана во время отдыха с мужем так смело флиртует со бывшим бойфрендом, супруги все-таки разводятся, и их расставание – не пиар, как подумали было некоторые скептики. Правда, вопрос о том, уходит ли Акиньшина ради Шнурова, остается открытым. Поклонники гадают: что все-таки творится в семье актрисы? О том, почему она разводится с мужем, Оксана не рассказывает. Хранит актриса в секрете и то, какие отношения ее сейчас связывают с Шнуровым. Однако внимательные интернет-пользователи обнаружили доказательство того, что флирт Акиньшиной и Шнура – не просто жонглирование словами в соцсетях, а нечто большее. Под одним из постов Шнурова (музыкант в Инстаграме опубликовал свой черно-белый портрет) Оксана накануне развода написала: «Ну все, твоя»… Фолловеры Шнура и Акиньшиной уверены: это явное доказательство того, что старая любовь не ржавеет, и лидер группы «Ленингард», также недавно расторгнувший брак, воссоединится со своей бывшей подругой.

Напомним, Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров жили вместе два года: юной актрисе было всего 15 лет, когда она встретила умудренного опытом музыканта. Решение расстаться принял Шнуров, разрыв дался Акиньшиной непросто. После их расставания Оксана дважды сходила под венец и родила троих детей. в январе 2017 года Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз: актриса родила дочь Эмму. Как только девочке исполнилось три месяца, артистка переехала с мужем и младшими детьми в Европу. 31-летняя Акиньшина и ее 43-летний супруг Арчил Геловани решили отдать среднего сына Костю учиться в частную школу в Швейцарии. Целый год Оксана прожила в швейцарских Альпах, в небольшом курортном городке Виллар-сюр-Оллон, популярном среди туристов-горнолыжников. В одном из последних интервью актриса рассказывала, что ей было очень скучно в Швейцарии. Оксана призналась, что не знает, выдержит ли она еще год жизни простой швейцарской домохозяйки.

Оксана держит на руках младшую дочку Эмму, рядом ее сын Константин и муж Арчил Геловани. Фото: Инстаграм.

Отношения Акиньшиной и Шнура продолжались до 2007 года, когда Оксана познакомилась со своим первым мужем — Дмитрием Литвиновым, гендиректором пиар-компании «Планета-Информ». В 2012 году Акиньшина вышла замуж во второй раз, за продюсера Арчила Геловани. Тогда же, четыре года назад, Оксана родила супругу сына Костю. Выйдя замуж за Геловани, актриса отказалась от светской жизни и перестала посещать вечеринки, которые она раньше так любила.