Помогите Сереже родиться

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-26T15:05:15+03:00

Сережа появился на свет семь лет назад, но как полноценный человек, он «рождается» только сейчас, благодаря самоотверженности родителей, которым очень нужна поддержка

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Выходя замуж по любви, Герензел, как все девочки, мечтала о судьбе такой же сказочной, как ее имя. Забеременев, представляла себе, как станет мамой самого прекрасного малыша на земле. До родов, казалось, так все и будет. Все результаты анализов замечательные. Вот только на всех УЗИ ребенок предпочитал не показывать лица, поворачивался спиной, как будто боялся.

Она не помнит, закричал ли ее сын сразу, как родился, но зато хорошо помнит обращенный к ней прямо тогда, в родильной комнате, вопрос доктора: «У младенца то, что в народе называют «заячьей губой» и «волчьей пастью», он обречен быть отсталым инвалидом, чтобы вы ни делали. Будете забирать?» И свой ответ: «Конечно, буду! Не в магазине же!» Через несколько дней после этого Герензел вручили сверток с тельцем, изуродованным злой судьбой, и началась новая жизнь, в которой ей предстояло, по сути, создать уже рожденного сына заново.

За первые семь лет жизни Сережа пережил девять операций! Каждая под общим наркозом и требовала длительного восстановления. Но мальчик рос, лишь немного отставая в развитии. Был дружелюбно общителен, хотя и говорил на своем собственном, никому не понятном языке. Однако после третьей операции замкнулся и замолчал. Доктора обнадежили, что это проходящее - стресс из-за смены привычного дыхания. Ведь когда расщелину неба зашили, воздух пошел непривычным для малыша путем. Сказали ждать. Но не предупредили, что необходимы реабилитационные процедуры, которые не оплачивает государство, но без них ребенок не сможет нормально развиваться.

- До этого вывода нам пришлось доходить самим, – вздыхает Герензел. - Поначалу мы пытались справиться с трудностями без помощи платных специалистов, но Сережа оставался нем, и не был способен даже просто пояснить, чего хочет. Наш папа попросту боялся оставаться с сыном наедине, потому что малыш постоянно кричал, и понять его требования было нереально.

Только благодаря тому, что родители не повесили на мальчика ярлык «инвалид», и продолжали искать выход, однажды удалось выяснить, что Сережа очень плохо видит. После этого были проведены операции по коррекции зрения. Так же, методом «научного тыка» были найдены и решены еще несколько проблем со здоровьем. Но все это стоило больших нервов, сил и средств. Приходилось оплачивать один за другим курсы реабилитации, но в результате Сережа, бывший от рождения просто нервным комком неконтролируемых эмоций, постепенно превратился в настоящего мальчика, того самого, которого мечтала родить Герензел.

-Это настоящее чудо – наблюдать, как рождается твой, казалось бы, давно рожденный сын… - смеется Герензел. – Знаете, до четырех лет он вообще не умел выражать эмоции. Никогда никого не целовал и не обнимал даже. А у наших друзей маленькая дочка всегда радовалась приходу Сережи и крепко обнимала друга, даже несмотря на его попытки избежать любого контакта. Так вот, представьте себе, как мы буквально улюлюкали от счастья, когда после курса терапии мы снова пришли в дом друзей, и Сережа сам пошел обнимать и расцеловывать свою подругу. Такие победы дают силы для дальнейшей борьбы.

После годового курса реабилитации Сережа наконец-то начал говорить, научился прыгать, считать до трех и выучил несколько букв. Немного, но это только начало! Доктора говорят, что мальчик очень сильный, обещают, что такими темпами в 2019 году он сможет пойти в первый класс и однажды догонит сверстников. Он уже почти выбрался, нужно только немного помочь и ни в коем случае не останавливаться! Родители все понимают и изо всех сил работают, но реабилитация – дело дорогое, и в одиночку им не справиться. Пожалуйста, помогите Сереже сделать последний рывок, чтобы «родиться» до конца и по-настоящему – здоровым и самостоятельным человеком.

На решающий курс реабилитации Сереже требуется 368 000 рублей .

Как помочь:

Все детали (в т.ч., если вы хотите помочь семье из рук в руки) можно уточнить у координатора: +7 (962) 941 96 62.

- Отправить СМС на номер 3443 с текстом: «Радуга 500», где 500 – это любая сумма пожертвования

- Сделать перевод онлайн на страничке Фонда www.golfstreamfond.ru

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Получатель: БФ «Гольфстрим»

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