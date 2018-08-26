В Крыму обсуждают будущее культурного волонтерства в России
Помощь посетителям в музеях и библиотеках, восстановление старинных храмов и монастырей, создание туристических маршрутов по уголкам России - культурное волонтерство становится все более популярным.
Его будущее сейчас обсуждают на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида». 25 августа здесь открылась заключительная смена «Творческая команда страны – добровольчество в сфере культуры».
В Крым приехали 150 волонтеров со всей страны. Ребята пройдут тематическую школу, разработают концепцию развития культурных учреждений России, а также стратегию нового движения «Волонтёры культуры». Участники форума встретятся с представителями Дирекции Года добровольца, руководителями учреждений культуры и волонтерских организаций и известными артистами.
Важнейшая часть форума - встречи с авторами успешно действующих волонтерских проектов. Инвалид по зрению Евгения Малышко проведёт мастер-класс «Особый взгляд»: ребятам предстоит на себе почувствовать каково это - жить в полной темноте, и научиться с закрытыми глазами оттачивать навыки ораторского искусства. А российский актёр Тимур Казнов расскажет волонтерам о вовлечении в творческие проекты через актерскую игру.
Ребята со всей страны пройдут школу культурного волонтерства и встретятся с экспертами Фото: пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России
Волонтеров ждут не только лекции и встречи. На протяжении всей смены ребята будут репетировать рок-оперу «Неравнодушные». Автор идеи постановки о добровольцах - известный российский писатель Олег Рой. Премьера мюзикла пройдет 30 августа в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым. Эту же постановку добровольцы покажут в Москве на итоговом мероприятии Года добровольца, которое пройдёт 5 декабря, в национальный день волонтёра.
Кроме того, добровольцы примут участие и в нескольких акциях в Крыму. Ребята помогут в благоустройстве Раздольненской районной больницы: распишут стены, уберут мусор, высадят саженцы, обновят краску на ограждениях и бордюрах. А 30 августа участники "Тавриды" проведут мастер-классы по прикладному искусству и организуют творческий концерт в Гериатрическом интернате в Симферополе.