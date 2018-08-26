2018-08-26T16:11:13+03:00
Общество

В Крыму обсуждают будущее культурного волонтерства в России

Добровольцы, которые помогают в музеях, библиотеках, восстанавливают памятники истории и культуры, приехали на форум «Таврида»
Ольга БОРСКАЯ
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25 августа на "Тавриде" открылась заключительная смена «Творческая команда страны – добровольчество в сфере культуры» Фото: пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России25 августа на "Тавриде" открылась заключительная смена «Творческая команда страны – добровольчество в сфере культуры» Фото: пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России
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Помощь посетителям в музеях и библиотеках, восстановление старинных храмов и монастырей, создание туристических маршрутов по уголкам России - культурное волонтерство становится все более популярным.

Его будущее сейчас обсуждают на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида». 25 августа здесь открылась заключительная смена «Творческая команда страны – добровольчество в сфере культуры».

В Крым приехали 150 волонтеров со всей страны. Ребята пройдут тематическую школу, разработают концепцию развития культурных учреждений России, а также стратегию нового движения «Волонтёры культуры». Участники форума встретятся с представителями Дирекции Года добровольца, руководителями учреждений культуры и волонтерских организаций и известными артистами.

Важнейшая часть форума - встречи с авторами успешно действующих волонтерских проектов. Инвалид по зрению Евгения Малышко проведёт мастер-класс «Особый взгляд»: ребятам предстоит на себе почувствовать каково это - жить в полной темноте, и научиться с закрытыми глазами оттачивать навыки ораторского искусства. А российский актёр Тимур Казнов расскажет волонтерам о вовлечении в творческие проекты через актерскую игру.

Ребята со всей страны пройдут школу культурного волонтерства и встретятся с экспертами Фото: пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России

Ребята со всей страны пройдут школу культурного волонтерства и встретятся с экспертами Фото: пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России

Волонтеров ждут не только лекции и встречи. На протяжении всей смены ребята будут репетировать рок-оперу «Неравнодушные». Автор идеи постановки о добровольцах - известный российский писатель Олег Рой. Премьера мюзикла пройдет 30 августа в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым. Эту же постановку добровольцы покажут в Москве на итоговом мероприятии Года добровольца, которое пройдёт 5 декабря, в национальный день волонтёра.

Кроме того, добровольцы примут участие и в нескольких акциях в Крыму. Ребята помогут в благоустройстве Раздольненской районной больницы: распишут стены, уберут мусор, высадят саженцы, обновят краску на ограждениях и бордюрах. А 30 августа участники "Тавриды" проведут мастер-классы по прикладному искусству и организуют творческий концерт в Гериатрическом интернате в Симферополе.

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