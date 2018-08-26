СМИ узнали о планах "Монако" заполучить спартаковца Квинси Промеса

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-26T16:02:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом интересуются сразу три известных европейских клуба - «Монако», «Севилья» и «Бенфика». Переход 26-летнего голландца может произойти очень скоро, но надо спешить, ведь до закрытия трансферного окна остается всего пять дней. В следующий раз оно откроется только зимой через четыре месяца.

Напомним, что Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года из голландского «Твенте» за 11,5 млн евро, провел за красно-белых 114 матчей, в которых забил 58 мячей. В 2017 году спартаковцы стали чемпионами России, а Квинси был признан лучшим игроком Премьер-лиги. Его контракт с москвичами подписан до середины 2021, но разговоры о продаже Промеса ходят уже давно. Известно, что нападающего сватали в «Милан» за 30 млн. евро, но итальянцы решили, что это многовато, пишет голландский портал elfvoetbal.nl.

На сайте transfermarkt Промес сейчас оценивается в 24 миллиона евро и является самым дорогим футболистом нашего чемпионата. Бразилец с российским паспортом Марио Фернандес из ЦСКА и аргентинец Леонардо Паредас из «Зенита, стоят чуть меньше - по 20 млн. евро. Далее идет поляк Грегор Крышовяк, которого взял в аренду «Локомотив», - 18 млн. евро.

Кстати, совсем недавно Промеса в этом списке обошел армеец Александр Головин, выстреливший на чемпионате мира. Но Головина тут же купил «Монако» за 30 млн. евро. Не исключено, что его одноклубником теперь станет Квинси Промес...