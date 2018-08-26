Теща главного грибника России потерялась в лесу, пойдя за грибами

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-26T17:03:21+03:00

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Михаил Вишневский, самый известный российский миколог, пришел на радио «КП» 17 августа. Первое, о чем он начал рассказывать - не под запись - о том, что в районе Селигера пропала его 72-летняя теща. Несмотря на возраст, она очень бодра - всю жизнь увлекалась спортом и походами. Причем, по словам Михаила, места, где она пропала, болотистые и невероятно опасные. Внешне земля выглядит совершенно нормально, но стоит сделать шаг в неправильном направлении - и тебя засасывает, причем процесс завершается через 3-7 минут.

Но, к счастью, Ирину Алексеевну Александрову нашли. О том, как все было, рассказала ее дочь, жена Михаила Вишневского, Елена.

- Все случилось на реке Селижаровке, в районе Селигера. Маму позвал в поход ее старый знакомый, он сказал, что речка совершенно безопасна - никаких серьезных порогов. В походе, кроме взрослых, были школьники. И вдруг в какой-то момент нам с Мишей звонит ее бывший муж, и сообщает, что три дня назад мама пропала. Отдельный разговор, почему близким об этом сообщили так поздно…

Выяснилось, что они остановились на дневной привал, и мама пошла за грибами - она опытный грибник, принесла их довольно много. Потом, вечером, решила пойти еще раз - проверить несколько берез. И не вернулась. Ее пытались найти и школьники, и взрослые. В конце концов они сообщили в милицию о пропаже, и поплыли дальше, так как милиционеры боялись дальнейших жертв окрестных болот.

Милиция и лесники, обыскав лес, ее не нашли. Водолазы обыскали речку, но в болотную гущу, естественно, никто не полез… Потом оказалось, что мама хотела выйти к реке, но взяла неверное направление.

Естественно, сразу после получения информации мы привлекли добровольческие отряды спасателей - замечательных ребят из петербургского объединения «Экстремум», тверского общества «Сова» и московского «Лиза Алерт». Из Польши прилетела ее родственница Анна Казнадзей, она приняла самое активное участие в поисках. Вертолет ВПСО «Ангел» облетел район, но маму не нашли. В конце концов на третий день мы вышли на самые верхи МЧС, прилетел уже их вертолет - на борту был врач-реаниматолог Иван Александрович Кудин, он-то и высмотрел маму. Ее искали человек сто! Если бы не вертолет, ее бы тоже, наверное, нашли, но позже. Спасатели говорят, в таких ситуациях, при относительно теплой погоде, при хорошей физической форме потерявшегося, реально найти живого человека в течение двух недель.

Она питалась ягодами и грибами, воду не пила, потому что вокруг были болота с грязной густой жижей. И, конечно, помогла великолепная физическая форма: она мастер спорта по прыжкам в воду, до сих пор часто ходит в походы, ходит на лыжах, плавает… Сейчас она уже прекрасно себя чувствует.

* * *

Та самая Анна Казнадзей в фейсбуке пишет: «Она стояла на ногах, говорила, улыбалась для фотографий (все принялись снимать, они были искренне рады)… Говорит, что есть и пить ей эти дни и не хотелось - она нашла несколько сыроежек и несколько горстей неспелой клюквы и брусники, мизерное количество, а пить совсем не пила, но было, как будто бы, и не надо. Все, и я в том числе, спрашивают, почему не брала воду из болота, там где болота были - но она говорит, там была густая, как гуталин, субстанция, и ее пить было невозможно. А через рубашку цедить или сосать мох как-то не додумалась, да и не хотелось, незрелая клюква как будто запечатывала горло. Очень много было эффектов, которые мозг дает от стресса, одиночества или психоделиков - ей казалось, что она обсуждает с друзьями и родственниками проблемы, в том числе, куда ей идти, подробно и долго, и это очень здорово и продуктивно, а потом поднимала голову, и понимала, что она одна на кочке.

Очень тяжело было ночами, когда было мокро, холодно и бил колотун. Пару раз удавалось разжечь костер, но не везде. Она все время придумывала, куда и как она пойдет в очередной день, ей казалось, что она должна выйти к реке обратно вот-вот, но она удалялась с каждым днем все дальше и дальше.

В итоге она зашла километров на 10 вглубь болот, передвигаясь, конечно, не по прямой. Сколько она на самом деле прошла, оценить теперь трудно.

Болота были и сухие, и мокрые, и жутко буреломные. Где-то идти почти не получалось. В предпоследний день она впервые задумалась о том, что будет дальше. Как оно все будет кончаться.

А страшно ей не было. Репортеры, которые потом приходили к нам в больницу, все спрашивали, что было самое страшное. А она говорит - ну а какой смысл был бояться.

В общем, история об удивительных людях.

Сначала она хотела идти к вертолету сама, но смогла пройти только десять шагов и села. (…) После мы провели пять дней в Тверской областной больнице, у ИА взяли все анализы, которые могли только взять, я была все время при ней - надеюсь, скрасила ей там быт. Давление, сахар и холестерин у нее оказались лучше, чем были до похода. Все остальное - тоже, тьфу-тьфу, в неплохом виде. И клещ в плече оказался здоров».