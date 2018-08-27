Сентябрь – время менять работу: эксперты рассказали, что будет происходить на рынке труда этой осенью

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-27T01:23:39+03:00

«Комсомолка» опросила более десятка менеджеров по персоналу и выяснила, стоит ли бояться сокращений из-за санкций, и работники каких профессий могут сейчас рассчитывать на рост зарплаты

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Высокий сезон поиска работы традиционно выпадает на сентябрь. И соискатели вакансий, и потенциальные работодатели вернулись из отпусков и приступают к реализации отложенных на осень планов.

АЙТИШНИКИ ВПЕРЕД!

Более десятка опрошенных «КП» менеджеров по персоналу из разных отраслей сошлись в одном: самая востребованная специальность на рынке – «айтишник».

- В программистах нуждаются не только ИТ-компании, но и производственные, торговые, сервисные предприятия, - говорит Наталья Сторожева, гендиректор Центра развития карьеры «Перспектива». - Бизнес стремительно оцифровывается. А наличие собственного интернет-магазина, онлайн приложения или мобильного сервиса становится стандартом. Все это способствует росту спроса на программистов. Квалифицированных специалистов не хватает. И работодатели в борьбе за лучшие кадры, идут навстречу пожеланиям специалистов. Предлагают высокие заработные платы, гибкий график, бонусы.

Торговые и производственные предприятия ведут отчаянную борьбу за менеджеров по продажам. Даже летом спрос остается высоким: три вакансии работодателей на одно резюме кандидата. Стоит указать в резюме, что вы неоднократно приводили в компанию крупных клиентов и бюджеты – приглашение на собеседование обеспечено.

Квалифицированные инженеры и технические специалисты – боль каждой производственной компании. Причем, боль неизлечимая – сказывается двадцатилетний вузовский провал в подготовке технических специалистов. В 90-х молодежь массово училась на юристов и экономистов, в нулевых – на менеджеров. В итоге, технических специалистов в стране катастрофически не хватает. И взять их негде - профессию не освоить на краткосрочных двухмесячных курсах, и экспресс-тренинги по инженерному делу не проводятся.

- На кадровом рынке идет постоянная битва за инженеров, конструкторов, технических специалистов всех направлений, - говорит Сторожева. - Их практически не собеседуют, а сразу приглашают на работу, спрашивая: «Какую зарплату вы хотите».

Кроме того, будут и сезонные всплески спроса. Например, осенью у компаний появится больше запросов на руководителей - потребуются для управления проектами, которые бизнес откладывал летом. Плюс по осени стартуют всевозможные обучающие программы. Преподавателям без работы будет из чего выбирать.

НОВИЧКАМ ВСЕГДА У НАС ПРИБАВКА

Росстат сообщает: зарплаты россиян выросли за год на 10%. Мы смотрим на свой оклад, который не менялся годами, и усмехаемся «лживой статистике». На самом деле, оклады действительно растут. Но накидывают на позицию, преимущественно, вновь принимаемым на работу – то есть, прибавляют новичкам. Иногда это зависит от умения кандидата грамотно поторговаться с работодателем. А иногда происходит переоценка зарплат внутри какой-то сферы и новых сотрудников нанимают уже по другим ценам.

На круглом столе «КП», посвященному рынку труда, Росстат представил свежие данные - у кого в стране быстрее всего росла зарплата за последний год.

- Прирост в процентах не всегда означает максимальную радость и выгоду, - отметила Зифа Зайнуллина, начальник управления статистики труда Росстата. - Если у меня зарплата 100 тысяч, а у вас 10 тысяч, то 50% рост вашей зарплаты приведет к тому, что она у вас станет 15 тысяч. А у меня вырастет всего на 1%, но все равно будет в шесть раз больше, чем у вас. Поэтому лучше смотреть данные в рублях.

В процентах зарплаты больше всего выросли у наших компьютерщиков – на треть. И на четверть - у бюджетников, которых затронули майские указы президента 2012 года. Если говорить о прибавке в рублях, то в топе везунчиков опять айтишники. Но потом идут сотрудники нефтянки, финансов, воздушно-космического транспорта.

Все больше компаний переводят сотрудников на удаленный формат работыФото: EAST NEWS

СОБЕСЕДОВАНИЕ С РОБОТОМ

Если вы давно не искали работу, то будете удивлены новым реалиям. Например, автоматизации процесса найма. В первую очередь это касается массовых профессий: продавцов, строителей, мерчандайзеров, кассиров и прочих специальностей, представителей которых которых нанимают пачками. Сайты по поиску работ (Headhunter, Superjob) все чаще доверяют первичный отбор на такие вакансии роботу. Что это значит? Отправить резюме на вакансию уже недостаточно – нужно дополнительно пообщаться с чат-ботом – компьютерной программой, которая задает важные для работодателя вопросы и обрабатывает ваши ответы. Это может быть по почте, но чаще всего - через соцсети и мессенджеры. По сути, это уточнение соответствия формальным требованиям вакансии, которые никто никогда толком не читает, а просто шлет резюме. Например, в описании позиции четко написано «опыт работы кассиром». Если его нет – дальше разговаривать нет смысла. Раньше этот момент уточнил бы живой кадровик или секретарь, а теперь – машина. Она решит, пропускать вас дальше или нет. Таким образом из тысяч отправленных на вакансию резюме, робот выберет десяток. И именно их потом посмотрит живой человек.

Если вы попали на такую программу, не пугайтесь. Отвечайте на вопросы четко, без воды. Робот не умеет отделять главное от второстепенного – ответ не по делу вообще не зачтется.

ОТКРОВЕНИЯ КАДРОВИКОВ

С приближением новых американских санкций пока штормит только рубль. Но мы знаем, как это бывает. Девальвация, отток инвестиций из страны, закрытие кредитных линий приводят к закрытию проектов, сокращению штатов. Так, на всякий случай, мы задали один и тот же вопрос главам HR-отделов крупных и не очень компаний. «Стоит ли бояться грядущих сокращений?». Отвечая даже на условиях анонимности, серьезного беспокойства они не выразили.

- «Нынешний кризис, который потряхивает рынок труда, не приведет к серьезным изменениям. Скорее это повод встряхнуть слегка застоявшуюся ситуацию, вымыть из рынка неэффективных специалистов, изменить саму структуру» (сфера - образование)

- «Конечно, если работа в компании связана с зарубежными поставками или закупками, то для ее деятельности скачки валюты и новые санкции будут иметь ключевое значение. В ожидании этих изменений HR-менеджеры таких компаний вполне логично не будут нанимать новых сотрудников. IT-cфера не в счет» (сфера - интернет-проекты)

- «Говорить о сокращениях сейчас не приходится, так как компания работает стабильно» (сфера - производственная корпорация)

Эксперты отметили, что за прошлый кризис компании уже научились, как себя вести. А именно – отдали часть работ на аутсорс, фрилансерам, сотрудникам на договорах подряда. В случае новых проблем, отказываться будут сначала от их услуг. Штатные сотрудники могут чувствовать себя в относительной безопасности.

На рынке труда в России битва за айтишников. Им сразу говорят: "Какую зарплату вы хотите?"Фото: EAST NEWS

ТЕНДЕНЦИИ 2018

- Еще больше работы.

Функционал близких и родственных направлений объединяется и передается меньшему количеству сотрудников. Каждому стараются дать несколько направлений. Чем больше вы умеете, тем лучше. Двойную зарплату выбить не получится, но сторговаться на полтора оклада – вполне.

- Удобный график.

Все больше компаний переводят сотрудников на удаленный формат работы. Опять же - в целях экономии на оборудовании рабочего места. Если хотите работать из дома (и ваш функционал позволяет), смело предлагайте - есть все шансы, что работодатель клюнет.

ТОП-5 отраслей, где быстрее всего росли зарплаты в России (в %)

1. Разработка программного обеспечения – на 33,4%

2. Деятельность библиотек, архивов, музеев – на 27,8%

3. Деятельность в области искусства, организации развлечений – на 27,4%

4. Здравоохранение – на 27%

5. Предоставление социальных услуг – на 25%

(за первое полугодие 2017 – первое полугодие 2018)

Топ-5 отраслей, где быстрее всего росли зарплаты в России (в рублях)

1. Разработка программного обеспечения – на 24 558 руб.

2. Производство кокса и нефтепродуктов – на 15 529 руб.

3. Финансовые услуги и страхование – на 15 468 руб.

4. Воздушный и космический транспорт – на 11 093 руб.

5. Консультирование по вопросу управления – на 10 210 руб.

(за первое полугодие 2017 – первое полугодие 2018)