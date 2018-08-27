2018-08-27T19:27:47+03:00
Наука

Число существ, имеющих бабушек, возросло до пяти

Все новоявленные «бабушки» - млекопитающие, но живут в воде
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Бабули-белухи обожают своих внуков.Бабули-белухи обожают своих внуков.
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Нарвалы и киты-белухи пополнили число существ, самки которых добровольно ввергают себя в менопаузу и приступают к обязанностям «бабушек». То есть прекращают размножаться и начинают ухаживать за потомством своих дочерей — проще говоря, за внуками и внучками. Свидетельства этому нашли британские ученые из университетов Эксетера, Йорка и Центра изучения китов (universities of Exeter and York and the Center for Whale Research).

Прежде считалось, что счастье иметь бабушек выпало лишь трем млекопитающим: нам— людям, косаткам и дельфинам-гриндам. А вот оказывается, природа одарила еще двух.

О том, что самки нарвалов и белух тоже подаются в бабушки, биологов надоумили спящие яйцеклетки, обнаруженные в репродуктивной системе этих зубатых китов. Они — яйцеклетки — так и не стали полноценными. В определенном возрасте самки входили в состояние менопаузы и пребывали в нем вплоть до самой смерти.

О результатах своего исследования ученые доложили в журнале Scientific Reports в статье под названием Analyses of ovarian activity reveal repeated evolution of post-reproductive lifespans in toothed whales. С ее кратким обзором можно познакомиться на портале EurekAlert

Если верить ученым, то самки китов - не столь уж престарелые - прекращают размножаться вполне осмысленно. Будто бы понимают, что лучше позаботиться о потомстве своей дочери или своих дочерей, чем продолжать плодить собственное, которое рано или поздно станет конкурировать с «племянниками» за ресурсы. Тем самым «бабушки» повышают шансы передать свои гены последующим поколениям. Такая вот репродуктивная стратегия.

- Бабушки-киты лучше других знают, где найти еду, - подчеркивает Сэм Эллис (Samuel Ellis), руководивший исследованиями. Кстати, наши — человеческие бабушки — в этом смысле ничем не уступают своим океанским коллегам. Для внуков лучше бабушкиной стряпни ничего нет.

И что человечество делало бы без бабушек? Скорее всего вымерло бы.

И что человечество делало бы без бабушек? Скорее всего вымерло бы.

Ученые полагают, что киты помогут им понять, почему бабушки стали востребованными не только в воде, но и на суше — в человеческом обществе. Каким образом пожилые и совсем непривлекательные женщины стали настолько полезными, что начали оправдывать свое, казалось бы, бессмысленное существование? Бессмысленное - с точки зрения естественного отбора.

Бабушки у китов существовали всегда. Когда появились человеческие - никто точно не знает. Однако ученые считают, что именно благодаря заботливым бабушкам природа увеличила людям продолжительность жизни и организовала менопаузу. Говоря современным языком, женщины стали доживать до «пенсионного возраста», перестали отягощать себя деторождением, смогли посвятить себя внукам, освободив дочерей от большой части забот по их воспитанию и передачи жизненного опыта. Как киты.

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