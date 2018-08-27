В Тимирязевской академии работают на опережение и импортозамещение

СЕГОДНЯ 22:55 2018-08-27T23:12:44+03:00

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Импортозамещение и внедрение инноваций – ключевые задачи российского сельского хозяйства, решить которые возможно только с привлечением высококвалифицированных кадров, в том числе и научных. В Тимирязевской академии не только готовят современных специалистов с учетом новейших технологий и тенденций образования, но и создают программы, помогающие отечественному агрокомплексу работать еще эффективнее. На днях свидетельство о государственной регистрации базы данных «Научный и кадровый потенциал аграрного сектора» получил Алексей Голубев, проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Ресурс предназначен для хранения информации о таких отраслях сельского хозяйства, как селекция, кормопроизводство, растениеводство, ветеринария и других.

В базу данных также включены сведения о Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства России на 2017-2025 годы и ее первоочередных подпрограммах. Один из важнейших разделов ресурса - принципы кадровой политики предприятий агро-промышленного комплекса. По словам Алексея Голубева, программа решает глобальную проблему повышения качества продукции, произведенной на основе отечественных инноваций.

Алексей Голубев проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Фото: timacad.ru

- Эта программа была утверждена в целях реализации Указа Президента Владимира Путина «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», - рассказывает проректор Алексей Голубев. – Ее ожидаемым результатом станет снижение уровня импортозависимости за счет внедрения и использования инновационных технологий. По подсчетам специалистов, должно произойти увеличение количества отечественной продукции: семян высших категорий, племенных животных, высококачественных кормов и добавок, лекарственных ветеринарных средств и препаратов, пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения.

Программа предусматривает конкретные пути решения кадровых задач, которые стоят перед отечественным агрокомплексом в ближайшие годы. Например, в системе профессионального образования планируется начать подготовку специалистов по новым направлениям и специальностям, которые будут особенно востребованны в будущем. Еще одно требование времени - на сельхозпредприятиях будет увеличена доля высокотехнологичных рабочих мест.

- Ученые и сотрудники Тимирязевки всегда работают на опережение, - рассказывает Алексей Валерианович. – Образовательный процесс постоянно совершенствуется: появляются новые направления подготовки и специальности.