2018-08-27T23:34:55+03:00
Общество

Тимирязевская селекция в действии: Ученые РГАУ-МСХА показали лучшие в России сорта капусты и лука

Специалисты академии поделились передовым опытом на всероссийском агрофоруме «Картофель и овощи – 2018»
Ксения БОГДАНОВА
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Тимирязевцы показали гостям форума свои лучшие разработки: на демонстрации новых перспективных сортов и гибридов овощных культур эксперты академии представили лучшие сорта капустных и луковых культур России. Фото: timacad.ruТимирязевцы показали гостям форума свои лучшие разработки: на демонстрации новых перспективных сортов и гибридов овощных культур эксперты академии представили лучшие сорта капустных и луковых культур России. Фото: timacad.ru
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Ученые Тимирязевской академии представили на всероссийском всероссийском агрофоруме «Картофель и овощи – 2018» лучшие в России сорта овощей, выведенные селекционерами главного аграрного университета страны. Форум, посвященный перспективным технологиям и инновациям в агропроиндустрии, собрал более 200 участников из всех регионов России. Участие в конференции приняли агрономы сельскохозяйственных предприятий и кооперативов, фермеры, руководители исследовательских компаний и институтов, сотрудники селекционных центров, учёные в области генетики, биотехнологии, генной инженерии, специалисты предприятий по переработке картофеля. Делегацию тимирязевских ученых возглавил проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов.

Форум, посвященный перспективным технологиям и инновациям в агропроиндустрии, собрал более 200 участников из всех регионов России. Фото: timacad.ru

Форум, посвященный перспективным технологиям и инновациям в агропроиндустрии, собрал более 200 участников из всех регионов России. Фото: timacad.ru

На дискуссионных площадках форума велось обсуждение актуальных вопросов современного овощеводства: участники делились опытом и демонстрировали собственные достижения. Тимирязевцы показали гостям форума свои лучшие разработки: на демонстрации новых перспективных сортов и гибридов овощных культур эксперты академии представили лучшие сорта капустных и луковых культур России, выведенных селекционером Григорием Монахосом. Тимирязевцы также побывали на опытных полях, где проходят сортоиспытания гибриды овощей. На делянках были продемонстрированы перспективные сорта различных культур, среди которых – коллекция гибридов капусты и лука руководителя Селекционной станции имени Н.Н. Тимофеева Григория Монахоса.

Тимирязевцы рассказывали о главном аграрном вузе страны прямо в полях. Фото: timacad.ru

Тимирязевцы рассказывали о главном аграрном вузе страны прямо в полях. Фото: timacad.ru

Участники форума обсудили технологии возделывания, хранения и переработки овощей, геномного редактирования в селекции новых сортов картофеля, а также дифференцированного внесения минеральных удобрений и средств защиты растений. Доктор сельскохозяйственных наук Григорий Монахос рассказал коллегам о работе селекционной станции Тимирязевской академии и вкладе тимирязевских учёных в развитие отрасли растениеводства.

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