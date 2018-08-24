2018-08-24T11:18:04+03:00
Звезды

«Осень будет сексуальной»: Белла Потемкина показала новую коллекцию

Дизайнер сделала ставку на фиолетовые оттенки
Алина ЧЕРНОВА
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Дизайнер Белла Потемкина показала новую коллекцию.Дизайнер Белла Потемкина показала новую коллекцию.
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Звёздный дизайнер Белла Потемкина, чьи вещи носят Ольга Бузова, Ксения Бородина, Татьяна Навка, представила осеннюю коллекцию. Первое впечатление: этот лукбук подойдёт девушкам с такими же стройными формами, как у Беллы.

Ботфорты, мини, сексуальные платья в бельевом стиле — такие наряды будут прекрасно смотреться на худеньких красотках. К примеру, на Алесе Кафельниковой, которая тоже была музой одной из коллекций Беллы.

Но и для пышек дизайнер приготовила сюрпризы. Дамам с аппетитными формами подойдут фиолетовые спортивные костюмы, уютные меха, платья, подчеркивающие линию талии, яркие блузы и уютные кардиганы.

Потемкина сделала ставку на фиолетовые оттенки.

Потемкина сделала ставку на фиолетовые оттенки.

— Фиолетовый в оттенке ULTRAVIOLET — главный цвет осени, — считает Потемкина. — Не стоит беспокоиться за его яркость, его легко можно комбинировать как со спокойными нюдовыми оттенками, так и классическими цветами — чёрным и белым.

Такие наряды будут прекрасно смотреться на худеньких красотках.

Такие наряды будут прекрасно смотреться на худеньких красотках.

Дизайнер подготовила все для этого.

В коллекции представлены платья свободного кроя, расклешенные пальто и неотъемлемый атрибут осени — береты.

Также в коллекции представлены юбки, брюки и рубашки классических цветов, но в авангардном исполнении, рубашки, например, удлиненные, с воланами по всей длине, юбки — длины макси в лаковом исполнении, и, конечно же, отдано должное любителям принтов.

Фиолетовый в оттенке ULTRAVIOLET — главный цвет осени.

Фиолетовый в оттенке ULTRAVIOLET — главный цвет осени.

Рубашки с принтом и рукавами фонариком, платья и принтованные ботфорты для самых ярких модниц.

Платья в коллекции осень-зима носят различный характер — от комбинаций в бельевом стиле до платьев с отстёгивающимся шлейфом и спортивных платьев-худи, которые можно легко сочетать с кроссовками или кедами.

И в-третьих, Белла позаботилась и о том, что же надеть в холодные осенние вечера.

Изысканные пальто в фиолетовых, молочных и чёрных цветах, с необычным кроем, приталенного силуэта и расклешенные к низу, а также объёмные рукава, которые обязательно подчеркнут ваш стиль.

Вязаные кардиганы, тёплые и мягкие свитера — все, чтобы вы могли чувствовать себя и стильно, и комфортно одновременно.

Все образы коллекции, по мнению дизайнера, можно будет легко дополнить кожаными сумками различных размеров — от мини до макси и, конечно, обувью: ботильоны, ботинки, ботфорты.

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