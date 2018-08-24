СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-24T12:24:39+03:00

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Межнациональный проект для молодых исполнителей «Во весь голос» ФАДН России реализует совместно с Благотворительным фондом «Дети помогают детям», возглавляемый известным продюсером Линой Арифулиной и при поддержке телеканала РУ.ТВ.

«В нашей стране, где живет 193 народа, очень много талантливой молодежи, которая поет не только на русском языке, но и своих родных языках. Важно не только сохранить эту яркую музыкальную палитру, но и познакомить с уникальным национальным творчеством как можно больше наших граждан. Язык музыки универсален, поэтому уверен, что проект располагает очень мощной объединяющей идеей и потенциалом. Кроме того, мы работаем над ним с очень профессиональной командой, вдохновляемой Линой Арифулиной, реализовавшей много успешных музыкальных проектов», - говорит руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Отборочный тур конкурса стартует 25 августа во всех регионах России. В нем могут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 13 до 17 лет.

Чтобы стать участником, необходимо оставить на сайте проекта www.vovesgolos.tv заявку-анкету и прикрепить к ней видеозапись своего выступления. Заявки принимаются до 25 октября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665688" frameborder="0"></iframe> ФАДН России предложил молодежи спеть «Во весь голос».Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте национального телевизионного музыкального конкурса.

Затем жюри - десять известных музыкантов, продюсеров, деятелей отечественного шоу-бизнеса - выберут финалистов. Накануне Дня народного единства они приедут в Москву, чтобы встретиться с выдающимися артистами, певцами, общественными деятелями, побывать на мастер-классах лучших педагогов страны по вокалу и актерскому мастерству. И конечно принять участие в финале телевизионного конкурса, который состоится 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель проекта представит нашу страну на Международном телевизионном музыкальном конкурсе «Во весь голос на весь мир» осенью 2019 года.