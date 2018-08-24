2018-08-24T12:56:57+03:00
Общество

Варежки от бабушек из глубинки и керамика, созданная слепоглухими людьми. Товары от социальных производителей из России можно купить по всему миру

На eBay запущена витрина первого благотворительного продавца из России
Ольга БОРСКАЯ
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Игрушки от проекта «Летающие звери» помогают собрать средства на лечение тяжело больных детей Фото: ebay.comИгрушки от проекта «Летающие звери» помогают собрать средства на лечение тяжело больных детей Фото: ebay.com
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Плакаты с деревянными наличниками, шерстяные варежки, связанные бабушками из глубинки, иван-чай, домашнее варенье и многое другое, сделанное с любовью в России - теперь все это доступно для для 175 миллионов покупателей по всему миру. А главное - прибыль от продажи идет на добрые дела.

На популярной торговой площадке eBay запущена витрина первого благотворительного продавца из России, BuySocial. Здесь можно найти товары ручной работы от социальных производителей и благотворительных организаций со всей страны.

Например, творческое объединение «Круг» помогает людям с инвалидностью по зрению и слуху обучиться производству керамики и самим зарабатывать на жизнь, производитель меда и варенья Cocco Bello создает рабочие места в уральской глубинке и инвестирует средства в развитие деревни, JewelGirls помогает «маленьким мамам» и выпускникам детских домов, а «Летающие звери» перечисляют прибыль в фонд AdVita на лечение людей с онкологическими заболеваниями. Бренд LikeLodka создает мебель из старых рыбацких лодок в Индонезии, помогая сохранять редкие породы деревьев. А проект «Наличники России» стремится рассказать людям о уникальном русском деревянном зодчестве и сохранить исчезающее культурное наследие.

Керамику творческого объединения «Круг» создают люди с инвалидностью по зрению и слуху Фото: ebay.com

Керамику творческого объединения «Круг» создают люди с инвалидностью по зрению и слуху Фото: ebay.com

Все товары продаются без комиссии. Пока на витрине BuySocial на eBay представлены 12 социальных предприятий из России, но их число должно вырасти.

- По всему миру eBay поддерживает более 50 тысяч различных благотворительных фондов, НКО и социальных предпринимателей. Только за 2017 год на платформе было собрано более 80 миллионов долларов США на благотворительную деятельность, а всего с 2003 года – более 800 миллионов. Мы надеемся, что проект BuySocial станет примером для других социальных предпринимателей и благотворительных фондов из России, которые выставят свои товары на eBay для продаж по всему миру, чтобы поддерживать и развивать свое дело, - говорит Илья Кретов, генеральный директор eBay в России и на развивающихся рынках Европы.

Сама платформа BuySocial – это первый в России онлайн-магазин, объединяющий социальных предпринимателей. Здесь можно найти самобытные и качественные вещи "со смыслом": созданные людьми с инвалидностью, пожилыми людьми в глубинке, выпускниками детских домов, одинокими матерями, произведенные с целью сохранить экологию и культуру. Прибыль идёт на благотворительность и защиту экологии.

- Мы стремимся развивать культуру ответственного потребления и помогаем совершенствоваться самим производителям. За прошлый год мы реализовали 24 000 единиц продукции, это в 4,5 раза больше, чем в 2016 году, когда мы только открылись. Для некоторых производителей крупные заказы, которые нам удалось привлечь, стали стимулом активно развиваться и трудоустроить больше людей из уязвимых групп. Например, благодаря заказу BuySocial, всего за месяц проект «Бабушкин чулан» вырос с шести человек до 24 бабушек-вязальщиц по всей Свердловской области. Уверены, что с помощью eBay нам удастся сделать новый прорыв, - говорит Любовь Ермолаева, сооснователь социального предприятия BuySocial.

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