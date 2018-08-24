«Мне нравился он весь – до золотого зуба»: умер старейшина отечественного футбола Алексей Парамонов

СЕГОДНЯ 13:15 2018-08-24T13:42:05+03:00

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Он был старейшим ветераном отечественного футбола, одним из последних, кто мог рассказать, как сборная СССР выигрывала Олимпиаду 1956 года вместе с ним, со Львом Яшиным, Игорем Нетто, Валентином Ивановым и другими легендами. 18 августа 2018 года Алексея Парамонова доставили в реанимацию одной из московских клиник. Через несколько дней легендарный игрок «Спартака» и советской сборной скончался в возрасте 93 лет. Грядущий тур чемпионата России во всех городах начнется с минуты молчания в память о нем.

«Держа сердца в руках»

В 1940-х в войну Алексей Парамонов на заводе собирал минометы, в 1950-х в составе «Спартака» четырежды выигрывал чемпионат СССР, а в 1970-х поэт Евгений Евтушенко посвящал ему стихи:

Менялись времена. Девчата с поролоном

ходили на «Динамо» поболеть.

Но был красивей всех Алеша Парамонов,

держа сердца в руках – не менее чем треть...

И дальше там же:

Мне нравился он весь – до золотого зуба,

который освещал все парки на земле.

Тогда футболисты сборной СССР вообще сводили с ума всех девушек - и тем кому нужен был поролон для подчеркивания форм, и тем, кому нет. Вот только Алексей Парамонов 66 лет прожил со своей супругой Юлией Васильевной - она ушла за два года до него, в сентябре 2016-го.

Алексей Парамонов (крайний справа) - тренер сборной СССР по футболу, 1970 год. ФОТО Э.Саратова и С.Сычева /Фотохроника ТАСС/

Старик с ведром самогона

Но самой яркой страницей в списке побед Алексея Парамонова всегда было «золото» Мельбурна-56. Это вообще самую потрясающая история отечественного футбола! Как сборная летела в Дарвин через грозу, как сражалась там со всеми, в том числе с собственными чиновниками. И как возвращалась потом домой со всеми другими олимпийцами - сначала на корабле, где сложилась love-story Валентина и Лидии Ивановых, а потом и десять дней на поезде через всю страну. Остановки на каждой станции, поздравления, выступления.. И подарки от простых людей. «На одной станции заходит старикашка с ведром самогона в руках: «А где здесь спартачи?!», - вспоминал Алексей Александрович.

Алексей Парамонов в 1971 году. Фото Вячеслава Ун Да-сина /Фотохроника ТАСС

Обида через 60 лет

Та победа спустя полвека рассорила двух друзей, которые были вместе больше, чем иная жизнь. В последнее время имя Алексея Парамонова в футбольном мире вспоминали из-за его ссоры с Никитой Симоняном. Две легенды, два патриарха, каждому за 90. Дружили с 1948-го, а рассорились из-за неаккуратных слов. Алексей Александрович в одном из интервью рассказал, что в том финале 1956 года Симонян якобы появился на поле вместо Стрельцова в том числе и по протекции члена Политбюро Анастаса Микояна.

Никита Павлович обиделся смертельно - разорвал все отношения, руки не подавал своему бывшему другу, убрал его из руководство ветеранского комитета. Их пытались мирить, но все бесполезно - старые слухи, дотянувшаяся через пропасть в 60 лет, нанесли свежие обиды и оказались сильнее.

Лев Яшин, Игорь Нетто, Никита Симонян, Алексей Парамонов... Мельбурн-56, Кубок Европы - 1960... Удивительно и грустно, что про тот футбол, и страшный и романтичный, так и не сняли классное кино. Такое, чтобы не объяснять, что это за имена, что эти легенды сделали для страны в то время. Такое, чтобы сейчас включить этот фильм, и помянуть Алексея Парамонова - одного из последних свидетелей эпохи, уже погребенной под ворохом бесполезной мишуры современного футбола.