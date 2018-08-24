2018-08-24T13:32:52+03:00
Общество

Аэрофлот: 20 лет возобновлению регулярных полетов в Волгоград

Авиакомпания отмечает маленький юбилей
Павел ЧЕРНЫШОВ
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24 августа 1998 года Аэрофлот возобновил регулярные полеты между Москвой и Волгоградом. Первый рейс выполнен был на отечественном самолете ТУ-134. Сегодня авиакомпания отмечает юбилей - двадцатилетие знаменательного события.

С того времени многое изменилось. Сегодня Аэрофлот ежедневно совершает по пять регулярных рейсов на самолетах Sukhoi SuperJet 100, Boeing 737 и Airbus A320. В мае нынешнего года в международном аэропорту Волгограда сдали в эксплуатацию новый терминал для внутренних перелетов, откуда теперь авиакомпания выполняет рейсы. В центре города располагается офис и касса авиаперевозчика, которая работает круглосуточно.

Сегодня Волгоград — современный город на берегу Волги с большим количеством парков, набережными, музеями и памятниками. Самой известной достопримечательностью мегаполиса считается Мамаев курган, где в честь Сталинградской битвы установлен монументом «Родина-мать зовет!».

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