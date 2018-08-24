В Подмосковье задержали подозреваемых в нападении на продавцов биткоинов

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-24T15:51:36+03:00

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В столичном регионе задержана очередная этническая банда. Все уже судимы за кражи, грабежи, и разбои. Отсидели разные сроки (большинство освободились два года назад), и вновь вышли на большую дорогу.

На этот раз товарищи решили провернуть дельце с криптовалютой. Нашли торговцев, и пригласили их на встречу в глухой уголок - деревню Дрожжино Ленинского района Подмосковья, где и ограбили.

"Угрожая оружием, злоумышленники похитили у них 300 тысяч рублей, а также видеокарты для майнинга криптовалюты на сумму свыше двух миллионов рублей. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Рязанской и Московской областей при участии Росгвардии все фигуранты дела были задержаны, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные жили в Рязани с нарушением миграционного законодательства.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Следователи выяснили, что иностранцы жили в Рязани с нарушением миграционного законодательства.

Сыщики подозревают, что приезжие могут иметь отношение к аналогичным преступлениям в столичном регионе. Если вы пострадали от этих людей - звоните в полицию.