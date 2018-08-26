2018-08-24T21:52:00+03:00
Общество

Мойте руки 20 секунд и запивайте огурцы молоком

В издательстве «Индивидуум» вышла книга «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель», в которой ее автор, ведущая популярного блога «Намочи манту», Дарья Саркисян разоблачает множество советских мифов о том, как быт вредит нашему здоровью. Об этом она
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯДенис КОРСАКОВ
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- В советское время говорили, что место, где сделана проба манту, ни в коем случае нельзя мочить водой. На самом деле нет никаких научных данных о том, что контакт с водой может хоть как-то навредить пациенту. Откуда взялся миф - я так до конца и не поняла, хотя специально провела несколько дней в Ленинской библиотеке, изучала самые первые инструкции для врачей, времен, когда эта проба только появилась… Нигде не было запрещено мочить манту! Возможно, запрещали мыться от греха подальше: если человек пойдет купаться, он может взять мочалку, расцарапать ею место, где была сделана проба, и это может исказить результаты. Но никакой другой опасности это не несет!

Миф: Антибактериальное мыло спасает вас от заразы

- «Антибактериальное» мыло не то что бесполезно - оно попросту вредно. В его состав входит триклозан, и некоторые подозревают, что он провоцирует антибиотикорезистентность, - то есть есть после него в живых остаются только устойчивые к антибиотикам бактерии. Как раз это для человека и опасно.

Когда мы моем руки, механически удаляем с них грязь и микробы. Обычные жирные кислоты в обычном мыле, прекрасно нам в этом помогают. И больше с точки зрения гигиены ничего не нужно! Но руки надо намыливать тщательно, не менее 20 секунд, обязательно обрабатывая тыльную сторону кисти, области под ногтями и между пальцами. Засекать время не обязательно - можно дважды про себя пропеть песенку Happy birthday to you, это и будут примерно 20 секунд. Мыть руки, как моет большинство людей - коснуться мыла, за секунду сполоснуть руки и пойти восвояси - неэффективно.

Тщательное мытье рук убережет вас, в частности, от ОРВИ и еще множества инфекций и вирусов, таких как гепатит А. Сплошь и рядом больные люди чихают или кашляют в кулак, а потом той же рукой берутся за поручень в общественном транспорте. Вы коснулись того же поручня, а потом своего носа или рта - и привет! Кстати, по последним данным, важно еще и регулярно умываться с мылом - это тоже способствует защите организма… Впрочем, не стоит мыть руки слишком часто, уподобляясь больным обсессивно-компульсивным расстройством - это вредит коже.

Антибактериальные спреи и гели, в отличие от антибактериального мыла, справляются со своей задачей, хотя полной стерильности не гарантируют. Эффективнее всего те, в которых не менее 60 процентов спирта. Но тут фанатизм тоже неуместен: у врачей и медсестер, которые работают в больницах и должны пользоваться ими постоянно, кожа с рук в результате слезает чуть ли не хлопьями!

Миф: Фтор в зубной пасте вреден

- Как раз наоборот, он очень полезен, потому что именно он снижает риск развития кариеса и деминерализации эмали. И его в пасте должно быть много. Изучайте информацию, напечатанную на упаковке мелкими буквами: фтора в пасте должно быть не меньше 1350 ppm. Детям можно использовать «взрослую» пасту, если в ней не больше 1500 ppm этого вещества. И не нужно интенсивно полоскать рот - фтор должен остаться на зубах. А вот супер-минералы, экстракты экзотических растений и прочие добавки просто делают вам приятно - четких доказательств их пользы нет.

Ходят слухи, что страшно вреден лаурилсульфат натрия, благодаря которому паста, собственно, и пенится. Но серьезные исследования показывают, что канцерогенных свойств у него нет. Разве что он у некоторых людей он может раздражать слизистую, но если у вас в этом плане проблем не возникает, вообще о нем не думайте.

Кстати, еще один момент, важный для родителей: даже очень маленьким детям надо чистить зубы, буквально с того момента, как они прорезались. В США к пяти годам у 60% детей есть кариес! Понятно, что речь всего лишь о молочных зубах, но и постоянным, выросшим в такой нездоровой обстановке, счастливое будущее не светит.

Миф: свежевыжатые соки - это здоровое питание

- ВОЗ рекомендует всем людям съедать примерно по 400 граммов овощей и фруктов в день. Но речь идет именно о фруктах и овощах, которые мы жуем. Пить гораздо легче, чем жевать. В стакане апельсинового фреша - три-четыре апельсина, то количество, которое вы за один присест вряд ли съедите, а выпьете в три глотка. Но при этом сок полностью лишен необходимой нам клетчатки. Зато сладости там в избытке, а давно уже доказано, что фруктоза в больших количествах вредна… А теперь представьте несколько стаканов подряд. Что уж говорить о магазинных нектарах и соках, куда часто просто добавляется рафинированный сахар! В смузи - то есть, по сути, разведенном фруктовом пюре - хотя бы клетчатка сохраняется, но и ими злоупотреблять не стоит.

Миф: Воду из-под крана пить нельзя

- На самом деле можно. Это один из любимых моих мифов, невероятно живучий. В России есть несколько регионов, где воду из-под крана пить не рекомендуется: легко зайти на сайт Роспотребнадзора и проверить. Но, например, в Москве и в Петербурге воду можно пить совершенно спокойно. Да, там есть хлор, но в минимальных количествах, в таких, когда он не яд, а обеззараживающий элемент.

Миф: Если запить огурцы молоком, начнется диарея

- Никаких научных данных по этому поводу нет. Возможно, у некоторых людей действительно сочетание свежих или соленых огурцов с молоком провоцирует расстройство желудка. Но научных, медицинских исследований не проводилось. Скорее всего, это индивидуальная несочетаемость двух продуктов.

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