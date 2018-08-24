2018-08-24T15:40:33+03:00
Политика

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинских радикалов

По данным СК, они «приговорили» и планировали убийства 50 российских должностных лиц
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участников радикальной группировки «Правый сектор».Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участников радикальной группировки «Правый сектор».Фото: REUTERS
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участников радикальной группировки «Правый сектор» (запрещенная в РФ решением суда экстремистская украинская организация). По данным СК, ряд националистов из этой структуры, в частности, граждане Украины Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко и иные лица «во исполнение указаний Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова и других лиц 10 мая 2018 года в Киеве составили «приговор центрального национального суда «Правого сектора».

В данном приговоре «названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации «Правый сектор» о совершении в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами» убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании уголовного дела в отношении Костенко, а также вынесении ему приговора» - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, в мае 2015 года Киевский районный суд Симферополя признал Александра Костенко виновным в посягательстве на жизнь сотрудника подразделения «Беркут» и незаконном хранении оружия и определил ему наказание в четыре года и два месяца лишения свободы. Позже срок Костенко скостили, и в августе нынешнего года он вышел на свободу и сразу уехал в Киев, где нынешние украинские власти устроили ему грандиозную встречу.

- Он большой молодец! Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции, - восхитился занимающий пост президента Украины Петр Порошенко. А премьер-министр Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко занялись его бытовым обустройством в Киеве и выделили квартиру.

В ближайшее время целому ряду активистов запрещенного в РФ «Правого сектора» будут предъявлены заочно обвинения. Не исключено, что их объявят в международный розыск, в том числе, и по линии Интерпола. Поскольку угроза убийством должностным лицам другого государства тянет уже на международный терроризм. И не исключено, что Россия поднимет вопрос о международном признании «Правого сектора» террористической организацией.

Но вот с чествованием самого Костенко и местью за него и «правосеки», и нынешние власти Украины, похоже, слегка обмишулились. Или не слегка. Поскольку к новоявленному «герою» вопросы возникли уже у украинской контрразведки.

- У нас есть вопросы к господину Костенко. Действительно, в свое время его допросили, и это как раз он проходил по делу с Красновым вместе, и после того, как он был допрошен, материалы производства были переданы в Национальную полицию, - заявил глава СБУ Василий Грицак, акцентируя на том, что СБУ в 2014 году задерживала и Костенко, и упомянутого Краснова по подозрению в терроризме и сотрудничестве с российскими спецслужбами. И тогда Костенко после допроса в СБУ нелегально сбежал в Россию.

- Затем он переехал в Крым, а потом были определенные события. Он вроде как отбывал наказание и сейчас он вернулся. И сейчас, правда, у нас есть к нему вопросы, и мы обязательно их зададим, - заявил Грицак и подчеркнул, что это «вопросы именно по линии СБУ».

Одним словом, очередной эпизод затянувшегося сериала «Поиски агентов Путина».

Соберется ли запрещенный в России «Правый сектор», чтобы на своем так называемом «центральном национальном суде» вынести смертный приговор Грицаку и оперативникам СБУ, которые явно нацелены на расшифровку нового «агента Путина» или вынесут приговор самому Костенко.

Впрочем, как бы они ни путались, кто есть тот самый «ху» Кремля на Украине, одно у них не меняется – жажда крови и преступных расправ над людьми с другим мнением.

Фашистов на Украине нет?

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