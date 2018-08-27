Инновационные методики. Профилактика атеросклероза для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-26T08:11:27+03:00

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Медицина компетенций МЕДСИ – это совокупность достижений медицинской науки, опыта высококлассных врачей с многолетним стажем успешной работы, инновационных технологий и возможностей современного оборудования. Это возможность получить высококлассную медицинскую помощь, ничем не уступающую заграничным аналогам.

Сердечно-сосудистые патологии являются ведущей причиной смертности во всем мире. Атеросклероз сегодня - одно из наиболее распространенных кардиологических заболеваний. Оно возникает вследствие нарушения жирового обмена и сопровождается отложением холестерина во внутренней оболочке сосудов. Со временем это приводит к образованию атеросклеротических бляшек. Увеличиваясь в размерах, они сужают сосуды. Происходит нарушение кровообращения в органах и тканях, что может повлечь за собой ряд серьёзных заболеваний, включая инсульт и инфаркт миокарда.

В Клинике Липидологии МЕДСИ на Белорусской накоплен значительный опыт в области диагностики и лечения различных нарушений липидного обмена на самом раннем этапе. Особенность современной медицины заключается в том, чтобы не только эффективно лечить заболевание, но прогнозировать и предотвращать его развитие.

«Существуют четко регламентированные стандарты современного медицинского обслуживания. Лечение должно быть комплексным, направленным на решение проблемы избыточного веса, нормализацию артериального давления и коррекцию любой сопутствующей симптоматики», - рассказывает Ольга Николаевна Корнеева, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук.

Ольга Николаевна Корнеева, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской.

Лечение. Поскольку для эффективного лечения сердечно-сосудистых заболеваний большое значение имеет нормализация образа жизни, в Клинике Липидологии практикуется комплексный подход с использованием медикаментозных и немедикаментозных способов коррекции:

1) подбор питания, диетотерапия;

2) применение статинов;

3) использование новых уникальных препаратов, оказывающих влияние на тяжелые формы атеросклероза, наследственные нарушения липидного обмена;

4) применение ЭМЛ (экстаркорпоральных методов лечения) с подбором индивидуальной методики очищения крови.

При лечении атеросклероза чаще всего назначается иммуносорбция – это эффективный и безопасный метод ЭМЛ, применяемый для лечения тяжелых форм нарушения липидного обмена. Клиника МЕДСИ стала второй организацией в мире, которая применила эту технологию для удаления липопротеидов низкой плотности.

При иммуносорбции удаляется только вещество, вызывающее заболевание, и не затрагивается ни одно «полезное вещество» плазмы крови. В результате лечения происходит стабилизация заболевания, прекращается прогрессирование атеросклероза, а у 30% пациентов наблюдается регрессия атеросклеротических бляшек.

Для проведения этой процедуры создается внешний контур кровотока пациента. Колонка, содержащая антитела к атерогенным холестеринам, включается в него. Кровь пациента разделяется в аппарате Cobe Spectra (США) на клетки и плазму. Плазма протекает через колонку и очищается от патогенного компонента. Очищенная плазма и клетки крови вновь соединяются и возвращаются пациенту. Объем обработанной плазмы при проведении процедуры иммуносорбции обычно составляет 1-1.5 общего объема циркулирующей плазмы. Таким образом, при иммуносорбции происходит выборочное удаление «плохого» холестерина, вызывающего заболевание.

Иммуносорбционные колонки предназначены для многократного персонального использования. Между процедурами колонки хранятся в консервирующем растворе, в индивидуальной упаковке. В процедуре обычно используется пара колонок, которые работают попеременно. Этот принцип «двойной технологии» является стандартным для всех типов колонок и используется для достижения наибольшей эффективности процедуры. При проведении процедуры не требуется использования донорской крови и замещающих растворов. Процедура безопасна, хорошо переносится пациентами, проводится амбулаторно.

Диагностика. В Клинике Липидологии выполняется весь объем анализов и обследований, необходимых для установки диагноза и выявления факторов риска ССЗ (включая ЭКГ, ЭХОКГ, функцию эндотелия, УЗИ сосудов и др.).

Для получения наиболее полной картины состояния здоровья сердечно-сосудистой системы рекомендуется пройти скрининг. Это Check-up программа, которая длится в среднем не более 3-4 часов. По итогам обследования выдается медицинское заключение, подробные рекомендации по лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также составляется дальнейший план ведения пациента, определяются даты контрольных визитов и обследований в динамике.

Рекомендуется пройти скрининг, если у вас есть хотя бы один из перечисленных ниже факторов риска атеросклероза:

• наследственность по ССЗ (ранние инфаркты и инсульты у близких родственников);

• курение;

• сахарный диабет и нарушение толерантности к углеводам;

• повышенное артериальное давление;

• избыточный вес;

• гиперхолестеринемия;

• возраст у мужчин старше 40 лет, у женщин старше 50 лет;

• жалобы на боли при ходьбе в нижних конечностях.

Медицинский сервис. В Клинике Липидологии осуществляется комплексный подход к лечению любых сердечно-сосудистых патологий, поскольку именно благодаря ему возможно точно определить причину заболевания, используя при этом знания и опыт высококвалифицированных специалистов и возможности современного оборудования. Преимущество лечения в Клиники Липидологии МЕДСИ – это оперативность: на прием возможно записаться в день обращения, а также получить результаты анализов без длительного ожидания. Клиника оснащена собственной медицинской лабораторией. Врач курирует пациента и находится с ним на связи весь период лечения. Все это позволяет отслеживать изменения в динамике и при необходимости корректировать назначения.

Клиника Липидологии КДЦ МЕДСИ на Белорусской

Адрес: Москва, Грузинский Переулок дом 3А

Телефон: +7 (495) 7-800-500

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