Депутатам Госдумы предложили отказаться от пенсионных надбавок

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-24T16:08:55+03:00

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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил с 1 января 2019 года лишить депутатов Госдумы и сенаторов пенсионных надбавок. Сейчас экс-парламентарии получают в полтора раза больше базовой пенсионной ставки.

Логика политика ясна. Нынешний созыв Думы будет рассматривать закон о повышении пенсионного возраста. Мера, конечно, необходимая, но не особенно популярная. Отказавшись от преференций, депутаты уравняют себя с остальными жителями страны.

Идею предложил представитель лишь одной парламентской партии. Так как увеличенной пенсии лишатся все депутаты, то логично, что поддержка должна быть от всех.

- Я поддерживаю решение об отмене надбавок для депутатов, - рассказала «КП» первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. - Я, когда избиралась в парламент, даже не думала об этих преференциях, до сих пор ими не пользовалась. Мне кажется, решение надо принимать общим голосованием - так же, как утверждаются законы.

Напомним, в законе о статусе депутата написано: гражданин не менее пяти лет исполнявший полномочия члена Госдумы или сенатора, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости. Если он проработал в парламенте от пяти до десяти лет, то размер доплаты равен 55%, если более десяти лет, то 75% от ежемесячного вознаграждения.