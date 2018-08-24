Советник Трампа потребовал от России признать вмешательство в выборы в США

СЕГОДНЯ 16:16 2018-08-24T16:22:59+03:00

Джон Болтон признал, что несмотря на разногласия между нашими странами, переговоры были вполне успешны Фото: REUTERS

На переговорах в Женеве Россия и Америка выдвинули друг другу условия, которые никого не устроили

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Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Женеве завершилась без подписания итогового заявления. В последний момент представители двух стран поставили друг другу условия, которые никто не захотел принимать.

- Американцы хотели, чтобы в заявлении было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. Мы сказали, что если будет такая фраза, то надо вставить в документ, что американцы не должны вмешиваться во внутренние дела (других государств — Ред.). Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут, - рассказал Патрушев.

Несмотря на этот инцидент, переговоры, которые проходили в закрытом формате, секретарь совбеза РФ назвал конструктивными и продуктивными.

- Мы обсудили целый ряд вопросов по нераспространению оружия, контролю над ним, вопросы контртерроризма, нелегальной миграции, говорили про Сирию, Ближний восток, - сказал он.

Джон Болтон также признал, что несмотря на разногласия между нашими странами, переговоры были вполне успешны. А сторон подписывать итоговое заявление не говорит об ухудшении отношений между странами.

- Это маневр американской политики — домашняя заготовка для внешнего мира. Американцы затребовали заведомо то, что невыполнимо, чтобы избежать итогового заявления. В преддверии выборов в конгресс США это заявление могло было быть использовано демократами, чтобы дальше подрывать российско-американские отношения, - уверен политолог-американист Владимир Оленченко. Но Болтон - доверенное лицо Трампа. Поэтому встречаться с ним и вести переговоры - полезно для нас и самих США.