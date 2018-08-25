Экспедиция «КП» по Волге: Что в голове у Родины

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-25T01:07:14+03:00

Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов плывут по Волге в резиновой лодке и уже добрались до Волгограда, где не могли не сделать остановку и сходить на Мамаев курган — к монументу Родины-матери [видео]

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ЕЩЕ ЛЕТ 100 ПРОСТОИТ

Либерал Ворсобин, вопреки представлениям о либералах, пришел к подножию Родины-матери пешком, по жаре, целых десять километров. От приступа патриотизма на Владимире Владимировиче не было лица и он пил воду мелкими глотками, из разных бутылок, которые мы ему подавали.

В постаменте гигантского монумента распахнулась неприметная железная дверца. И Экспедиция «КП» вошла в Родину.

Экскурсоводы на Мамаевом кургане делятся на две категории – «официальные» и «дикие». «Дикие» интереснее – только от них можно узнать, что на левой ладони Родины разворачивается машина «Жигули», а КАМАЗ просто помещается. В левой груди матери, там где сердце, есть комната для раздумий, в голове – ресторан с окнами в глазах, а по мечу ползает лифт. Вранье! Но клиенты, уходят от таких гидов с ощущением тайного знания Родины. А это бесценно.

Из потолка торчали торцы тросовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Внутри Родины оказалось жарко, как в доменной печи. Из потолка торчали торцы тросов – толщиной в две руки, на крайнем от входа была кокетливо повязана красная тряпочка – чтобы редкие посетители не ударялись головой.

- Мы здесь что, первые? – даже вырвалось у Стешина.

Мы лезли и лезли вверх, пот лил градом: «какая жаркая Родина» бормотал Стешин, и спросил проводника:

- А сколько она еще простоит?

- В 2015 году сделали ремонт, заменили тросы, пол-века простояла, и еще 100 лет ничего ей не будет. А теперь – пригнулись. А здесь перешли на другой трап, – нашему провожатому не нужны были «травмированные Родиной».

«Какая жаркая Родина» бормотал СтешинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последний рывок, и мы внутри головы. В ней было … пусто. Просто помещение с чуть наклонным полом. От осознания – на какой высоте мы находимся, Стешина слегка замутило. В голове была арматурина-лавочка, обтянутая совершенно «советским» линолеумом, такой даже в собесах уже не встретишь. Линолеум был вытерт до блеска людьми, которые сидели здесь и, наверное, медитировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665739" frameborder="0"></iframe> Что в голове у Родины-Матери?.Спецкоры КП забрались внутрь монумента «Родина-Мать зовет!» и развеяли мифы. Еще больше подробностей об экспедиции Вниз по матушке Волге: https://www.kp.ru/daily/theme/14310/

ДУМЫ О ГЛАВНОМ

И тут Ворсобин вдруг заговорил:

- Эх, не хотел я лезть в эту голову – здесь метафизика, опасная аллегория… Но приходится констатировать — в голове Родины воет ветер. В этом что-то есть… Дим, вот скажи - что должно быть в голове современной Родины… Томики Пушкина? Достоевского? Флешки с песнями Монеточки и Бузовой? Деньги? Семейные альбомы с детьми? А не купить ли тут рядом, в музее Сталина бюстик вождя и оставить его в голове Родины. Сталина в русской голове, можно селить надолго и смело.

От "диких" экскурсоводов можно узнать, что на левой ладони Родины разворачивается машина «Жигули»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Причем тут Сталин?! – затосковал Стешин. - И пустота тут к месту. Пелевенская тут пустота. Голову Родины заполняем мы с тобой. Своими мыслями и чаяниями. И главное - Родина будет всегда – а идеи у нее могут быть разные. Сюда можно принести кумач, триколор, «имперский флаг» - все будет к месту.

Стешин полез по самой последней лестнице и высунул свою лысую голову из люка на макушке. Слева был завод «Красный октябрь» - бабушка Стешина, работавшая чертежницей, ушла с него в ноябре 1942-го, когда от завода ничего не осталось. Ну, как ушла…Начальник цеха сказал – «Маша, уходи». И бабушка пошла, и дошла до Франкфурта на Одере в составе Второго Украинского фронта. И, слава Богу, год не дожила до осады Славянска в 2014-м, в которой сидел ее любимый внучек. Не увидела этого позора. Она же Славянск когда-то освобождала от нацистов. А теперь — их последователи снова этот город оккупировали... А справа, где-то была степная балка, в ней, в брошенном немецком блиндаже рос папа Стешина, и бабушка Шура, уходя на 12-часовую смену, привязывала его полотенцами к столу, потому что в соседней землянке трупные сталинградские крысы уже сожрали годовалого ребенка. И папа рассказывал бабушке: «Мама, кися приходила!». А это была крыса размером с кисю… И выжили же все, и отстроили Волгоград – лучше чем был. И о Сталине думали, наверное, в последнюю очередь...

Вид из головы Родины на Родину – восхитительныйФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тут Стешина подергал за штанину Ворсобин. Ему тоже хотелось посмотреть на город. И он тоже согласился, что вид из головы Родины на Родину – восхитительный.

ВОЕВАЛИ НЕ ЗА СТАЛИНА

После Родины-матери мы заглянули в кафе «Блиндаж». Раньше здесь все было уставлено харчевнями, но волевым решением общепит с Мамаева кургана прогнали. Остались только самые ловкие – кафе «Блиндаж» совместили с «музеем Сталина». В меню, потерявших совесть коммерсантов было блюдо «Мясо под шинелью» и Стешина замутило от этих слов...

На выходе из кафе нам преградила дорогу хозяйка музея:

- К Сталину пойдете?

- Нет.

- Почему?

- Сталин в наших сердцах! - отчеканил Стешин.

- Ни в коем случае! - запротестовал Ворсобин.

От «Пантеона Славы» мы спустились к «Морю слез». В стешинском детстве это был бассейн с небесно-чистой водой, а сейчас – зеленое болото.

- Сыпем туда реагенты, там где упала таблетка – на метр чистая вода, – объяснял нам сотрудник музея.

Сюда можно принести кумач, триколор, «имперский флаг» - все будет к местуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А Ворсобина резанула надпись у бассейна, аршинными буквами. Мол, народ сражался с фашистами за социалистический путь и свою партию. И ни слова о Родине.

- Это, простите, подозрительная надпись! Люди умирали за страну, за своих родных, за свои города и села. Может, деды наши потому и победили, что бились не за идею, а за Родину. Как и в 1612-м, и в 1812-м…

Привычная, циничная привычка власти приписывать народный подвиг себе. Или какой-то идее. Чтобы потом в народе говорили: «Зато Сталин войну выиграл!»

Первый раз Стешин не стал возражать.

На городском пляжеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕССИИ

Команда готовила лодку к отплытию, а на самом деле – бегала вокруг нее и хваталась за головы – на днище «Карасика» обнаружилась огромная дыра, размером с ладонь – не выдержала лодка нашего путешествия, протерлась. Подошел сторож яхт-клуба Арсений. Разговорились, пока Гусейнов шил днище и мазал клеем заплатки.

- Не люблю этот город, - вдруг сказал Арсений и запулил окурок вдаль:

- Безнадега. Зарабатываю 20 тысяч, деньги которые ничего не решают, только на еду. Коммуналка за трехкомнатную – 7 тысяч. Уже жена стала пилить, мол, поехали на Дальний Восток. И поеду! – с вызовом сказал Арсений.

Дом ПавловаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

(далее пишет Ворсобин.)

- Осторожно, Дим! Некоторые читатели уже упрекают нас. Дескать, описывая поволжские городки и удивительный русский феномен - квазибезработицу (когда работа есть, но такая копеечная, что ее как бы и нет), мы нагнетаем пессимизм и депрессию. Поэтому - ура! - вот молодой волгоградский предприниматель Анатолий Рыбин (он пришел провожать нас). Его пример вроде бы лучезарен и похвален. Студент без капитала, без родственных связей и блата, создал с нуля кампанию по производству фруктовых сладостей, которая сейчас успешно торгует… с Японией. А началось все с яростного, упрямого желания Анатолия и его сокурсников сделать собственный проект.

Вечерний ВолгоградФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- У моего знакомого была пасека, - рассказывает он нам. - Сначала мы хотели просто фасовать мед в подарочную упаковку и распространять по торговым сетям, но как-то обнаружили - мед с орехом в магазинах есть, а с ягодами нет. Начали экспериментировать - со свежими ягодами не получается, мед бродит. С сушеными - не вкусно. Стали размельчать... И так методом проб ошибок добились своего, мы заметили – людям нравится. Раздали друзьям, они сказали – клево, давайте еще… А потом появились заказчики из Японии. Хотим туда поставлять еще чучхелу и пастилу. Японцы запросили образцы, и сейчас в недоумении (смеется) - что это такое?

В городе много красивых девушекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Старт-ап Анатолия пока юн - 4 года. И объемы невелики – оборот 2 миллиона рублей, но зато растет на 25% в год. И когда я уже подумал, что нашел хорошее лекарство от экономической депрессии, что – прочитает это какой-нибудь парень из Камышина или Тетюш, и возьмется за свое дело, спросил:

- С какой попытки все получилось?

- С четвертой, – отвечает. - Сначала была студия по программированию (по доходам ушли в минус), потом делали видео-рекламу (еле свели к нулю), потом еще один неудачный проект…

- Почему вы все это не бросили уже во второй, в третий раз? – спрашиваю. - Вы сумасшедший?

- Да, - смеется. - Наверное, это честное объяснение…

По улице осла водилиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рыбин считает, что главная проблема депрессивного состояния людей – их окружение.

- Если рядом с тобой все говорят, что все плохо и нечего не получится, у тебя почти нет шансов, – утверждает бизнесмен. - Если ты это окружение меняешь и общаешься с людьми, которые что-то добиваются, то и у тебя появляется шанс. Я хожу в местные вузы, даю студентам лекции и замечаю – если хотя бы один загорается, то вокруг него люди меняются...

Продолжение следует.

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