Речь Порошенко на параде в Киеве – смесь мании величия и мании преследования

СЕГОДНЯ 17:11 2018-08-24T17:16:51+03:00

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В Киеве в честь 27-й годовщины Независимости Украины прошел военный парад. Нормальный парад: шли ряды солдат и курсантов, ехала военная техника, пролетели несколько самолетов. Флота на Крещатике не было - дождь не пошел. В большинстве стран Африки такой парад вполне бы сочли демонстрацией военной мощи. Из соседней России это выглядело бряцанием военных мощей. Впрочем, речь не об этом.

Солировала на военном параде совсем даже не техника и не ее новые образцы, хотя мне до сих пор интересно, как украинцы станут стрелять из разрекламированной «Богданы», представляющую собой 155-миллиметровую «дуру», поставленную на шасси грузовика так, чтобы вся эта конструкция не перевернулась или не уехала метров на двадцать после выстрела. Так что даже хорошо, что эта САУ всего лишь макет, в отличие от миномета «Молот», убивающего тех, кто из него стреляет. Солировал на параде занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко, выступивший с очередной программной речью, в которой соседствовали мания величия и мания преследования одновременно.

Чего стоит лишь 12 упоминаний России в разных видах в этой короткой речи! «Россия развязала войну», «российская агрессия», «гибридная война Путина» и т.д. И, понятное дело, что «мы защитили, перемогли, остановили, сдержали» и теперь «пышаемося», то есть гордимся. Пишаемося усим! Даже неполученным томосом об автокефалии, но уже гордимся. А уж как гордимся новым воинским приветствием «Слава Украине! – Героям слава!» - официальным кличем бандеровцев и прочей националистической сволочи, большая часть которой запрещена в РФ. И, кстати впервые этот рев прозвучал на нынешнем параде. Причем, орать бандеровскую кричалку обязали не только военных, но и полицейских, которые вроде как совсем по другому ведомству. Ничего не попишешь, когда так пышаются. Слово «Украина» глава этого госдуарства произнес чуть большее количество раз. Примерно на 5-7 раз больше.

- За четыре года войны, которую Россия развязала против Украины, мы с вами сохранили государство и укрепили ее, - беззастенчиво врал Порошенко в микрофон и ставил задачу выиграть ту войну, в которой в свое время потерпел поражение гетман Иван Мазепа, не сумевший вовремя выявить «агентов Путина». - Главное, мы твердо избрали собственный путь развития. И не имеем права с него сойти в угоду внешним врагами и их агентам внутри страны.

После чего начал ставить задачи.

- Первое. Мы разрываем все узы, которые связывают нас с Российской империей и Советским Союзом. Сделать независимость необратимой, Украину – сильной и великой, без единой перспективы возвращения в зону российского влияния – главное задание нашего поколения, - провозгласил он спустя 101 год после прекращения существования первой и спустя 27 лет после развала второго. Анекдоты про эстонцев отдыхают на этом фоне. Ну, хоть признал, что связи были.

- Второе. Мы, украинцы, идем своим путем и понимаем, что прежде всего нужно опираться на собственные силы, - после недавнего признания премьер-министра Украины Гройсмана, что без денег МВФ стране кирдык, и она выполнит, все, что требует МВФ, этот тезис в исполнении Порошенко прозвучал особенно веско.

- Третье. Конкретными шагами укрепить независимость, - как оказалось, это Порошенко говорил о «безвизе». - Уже более года действует безвизовый режим для поездок украинцев в Евросоюз. Мы неотвратимо становимся частью европейского пространства.

Ну, дипломатично заменил «гастарбайтеров» на «украинцев» и «на работу» на «поездки». Что с того, украинцы действительно «неотвратимо» повалили на нелегальный рынок трудоустройства в Европе, отчаянно демпингуя, и вызывая злобный шепот турок, румын и молдаван.

Не обошлось без церковного вопроса. И то, что он включен в четверку самых важных решений, говорит о многом.

- Четвертое, на чем хотел бы отдельно подчеркнуть. Не может быть свободным тело, когда душа - в плену. Пусть сегодня нас услышат в Константинополе, в Москве и Ватикане. Мы имеем твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе. Мы полны решимости положить конец противоестественному и неканоническом пребыванию весомой части нашей православной общины в зависимости от русской церкви, - присутствовавший на церемонии раскольник Филарет радостно закивал в это время. Наверное, представляя, как вся собственность и богатства УПЦ МП переходят в его руки.

Дальше началась уже мания величия. Порошенко объявил о «тысячелетней истории» украинской церкви и заявил, что вопрос о «Томосе про автокефалию» выходит далеко за рамки религиозной проблематики и из того же ряда, что защита армии и языка, борьба за членство в ЕС и НАТО. И тут на Петра напало вдохновение.

- Без нас Евросоюз не станет завершенным и совершенным проектом. Ведь цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины, - припечатал Порошенко, явно не думая, как обижает этим Польшу и те же республики Прибалтики, не говоря о Норвегии и Финляндии.

- На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской Украины мира и безопасности в Европе было бы меньше, - продолжал накручивать величие Незалежной Порошенко. Потом подумал, что это прозвучало не совсем убедительно, и после недолгого молчания для усиления эффекта повторил. - Точно меньше, а не больше.

Довольный этим Петр Алексеевич продолжил уже не только про защиту Европы.

- Война России против Украины - это часть плана Кремля развалить Европейский Союз и НАТО, - он обозначил новую «угрозу», но тут же успокоил руководство альянса. - Наши воины на востоке стоят на защите безопасности и благосостояния не только Украины, но всей Европы. Итак, в Евросоюз и в НАТО мы идем не с пустыми руками. Наша армия - одна из лучших армий континента. Она существенно усилит восточный фланг НАТО.

А еще Петр Алексеевич заявил, что на днях внесет в Верховную Раду законопроект, который в ранге закона «закрепит стремление Украины на Запад, в Евросоюз и НАТО». Судя по итогам, его можно назвать законом о «вечном стремлении».

Ну, а после по Крещатику пошла преимущественно раритетная советская военная техника, которая до сих пор исправно служит в ВСУ.

P.S. Кстати, начав свое выступление с цитирования гимна запрещенной в РФ ОУН-УПА Петр Порошенко уже традиционно сделал ошибку. Декламируя четвертую строчку этого «бандеровского марша», в четвёртой строке гимна и вместо слова «кормив» сказал «зростив». Впрочем, это уже стало традицией. В недавнем поздравлении Ялты с днем города на странице Порошенко в соцсети «Фейсбук» при цитировании официального гимна Украины были допущены сразу три ошибки в оной строке. Вместо правильного «Ще не вмерла України і слава, і воля» на странице красовалось «Ще не вмерли України ні слава, ні воля». Неудобненько как-то. Спаситель Европы, а гимн свой не выучил.