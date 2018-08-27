Можно ли вернуть авиабилеты?
Вернуть невозвратный билет и получить за него деньги пассажир может в следующих случаях: болезни пассажира, либо болезнь члена его семьи, близкого родственника, которые осуществляют совместный с пассажиром перелет, смерть члена семьи пассажира или близкого родственника, неисполнение или ненадлежащее исполнение авиакомпанией обязательств по договору воздушной перевозки пассажира (пример: задержка рейса на несколько часов или его отмена). Однако следует отметить, для осуществления возврата «невозвратного» билета, необходимо подтвердить эти основания документально.
В случае, если билет не носит статуса «безвозвратного», пассажир вправе отказаться от запланированного перелета и вернуть билет. Но следует иметь в виду, что сумма возврата напрямую зависит от срока возврата. Если же пассажир уведомил перевозчика об отказе от перелета после окончания времени регистрации пассажиров на рейс, стоимость авиабилета пассажиру возврату не подлежит.
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