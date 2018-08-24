Эрдоган заказал для Путина рыбу

СЕГОДНЯ 19:30 2018-08-24T19:33:10+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель, прилетев с визитом в Грузию, в пятницу отправилась на границу с Южной Осетией, где в бинокль разглядывала сопредельную территорию. А в Кремле в этом время Владимир Путин как раз принимал президентов двух республик, вышедших из состава Грузии.

- Послезавтра исполняется десятилетие признания государственной независимости республики Южная Осетия со стороны Российской Федерации, - приветствовал Путин Анатолия Бибилова. - Мы все знаем и хорошо помним, с чем это было связано и как происходили эти тяжёлые события десятилетней давности. Тем не менее, несмотря на все сложности республика развивается. Мы стараемся сделать всё, для того чтобы обеспечить безопасность Южной Осетии, поддержать экономически.

- Признание республики Южная Осетия является для нас событием исторического масштаба, - ответил президент республики. - Именно после принуждения к миру народ Южной Осетии начал жить в абсолютно другом формате – формате стабильности, мира и процветания. Сегодня дети Южной Осетии не вздрагивают от взрывов снарядов, сегодня идёт развитие республики.

Признание нашей страны – это воплощение вековой мечты абхазского народа, - не стал скромничать ХаджимбаФото: REUTERS

Вместе с Бибиловым и президентом Абхазии Раулем Хаджимба Путин даже пообедал в Кремле. Нельзя сказать, что это был праздничный обед в честь признания республик, но и сказать, что он был непраздничным тоже нельзя. В любом случае, Ангела Меркель с биноклем вряд ли была довольна.

- После нашей предыдущей встречи, когда вы обращали внимание на проблемы, связанные с необходимостью увеличить пропускную способность на границе, ситуация поменялась в лучшую сторону, - сказал президент России во время встречи с Хаджимба. - Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в этом же направлении, укрепляя внешний контур и разбюрокрачивая работу на пунктах пропуска между Абхазией и Россией.

- Признание нашей страны – это воплощение вековой мечты абхазского народа, - не стал скромничать Хаджимба.

Следующим в очереди в этот день в Кремле были министр иностранных дел и министр обороны Турции. С российской стороны на встречу пришли их визави - Сергей Лавров, Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

Следующим в очереди в этот день в Кремле были министр иностранных дел и министр обороны ТурцииФото: REUTERS

- Благодаря усилиям наших стран, с привлечением других заинтересованных государств, в частности имею в виду Иран, наше сотрудничество с ООН, с европейскими странами, с США, всё-таки нам удалось серьёзно продвинуться по урегулированию сирийского кризиса, - заявил Путин, а Мевлют Чавушоглу напомнил о турецкой настойчивости.

- Ваш дорогой друг господин Эрдоган прислал вам приветствие и наилучшие пожелания и ждёт вас в ближайшее время с визитом в Стамбул. У вас есть договорённость сходить в рыбный ресторан, - раскрыл частично меню глава МИД Турции.