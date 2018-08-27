Первое сентября без хлопот и переплат: Как собрать ребенка в школу без дополнительных расходов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-26T13:44:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Первое сентября - день, волнительный и для школьников, и для родителей. Ведь перед тем, как отгладить парадный костюм, завязать белые бантики и вручить ребенку праздничный букет для первой в этом учебном году линейки, нужно столько всего успеть. Всем родителям хорошо знакомо это ощущение: через пару недель начнутся занятия, а к школе не собрано еще и половины из длинного списка покупок. За лето ребенок вырос из старой формы, обувь тоже пора менять (не забыть про сменку!), спортивный костюм, кроссовки. А еще портфель, ручки-тетрадки, новый пенал... Голова идет кругом, и не знаешь, за что хвататься в первую очередь. А главное - во сколько выльется все это удовольствие.

Чтобы шопинг накануне первого сентября обошелся с минимальной потерей нервов и денег, стоит воспользоваться кредитной картой Альфа-банка «100 дней без %». Она поможет оплатить все покупки к школе, не откладывая их на «потом», и к тому же позволит ощутимо сэкономить. Расплачиваясь такой картой, вы не переплачиваете за выбранный товар, а, значит, не тратите дополнительных средств из семейного бюджета.

Как работает карта «100 дней без %»? В отличие от кредитных карт других банков, проценты по которым начинают «накручиваться» сразу же, как только вы совершаете покупку или оплачиваете услугу, карта Альфа-банка предоставляет вам беспроцентный льготный период — целых 100 дней на то, чтобы вы погасили потраченную сумму. Расплачиваясь в магазине картой «100 дней без %», можно не беспокоиться о том, сколько потом придется переплатить за кредит. Если потребуется, с нее можно снять и наличные без комиссии - до 50 тысяч рублей в месяц. Сто дней свободы от процентов распространяются на любые покупки, и на снятие наличных, и на перевод задолженности по карте.

Кто-то хмыкнет — да, знаем мы ваши льготные периоды: банки обещают покупки без процентов, а сами берут за свои услуги скрытую комиссию, прописывая ее где-то в недрах договора самым мелким шрифтом. Кредитная карта Альфа-банка «100 дней без %» - это действительно честная карта без хитрых условий по грейс-периоду, скрытых комиссий и дополнительных расходов.

Что немаловажно, карту можно оформить не только в любом отделении Альфа-банка, но и он-лайн на сайте, получив одобрение в течение двух часов и заказав ее доставку в удобное для вас время.