2018-08-24T19:31:00+03:00
Общество

Нам бы День знаний взять и отменить

Наш обозреватель рассуждает, обязательно ли всем школьникам России идти на занятия 1 сентября
Александр МИЛКУСобозреватель отдела образования и науки
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В нескольких города страны решили учебный год начать 3 сентября, в понедельник. И... ничего не случилось. Небо на землю не обрушилосьВ нескольких города страны решили учебный год начать 3 сентября, в понедельник. И... ничего не случилось. Небо на землю не обрушилосьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В этом году 1 сентября московские ученики в школу не идут. Да и не только московские. Еще в нескольких города решили учебный год начать 3 сентября, в понедельник. И...

И ничего не случилось. Небо на землю не обрушилось, реки из берегов не вышли.

Несколько лет назад, помню, приморские депутаты предложили перенести на Дальнем Востоке начало учебного года на две-три недели позже. Мол, июнь в регионе сезон дождей, холодно. А сентябрь еще вполне теплый и комфортный месяц – пусть детишки на воздухе погуляют, ультрафиолетом напитаются. Что поднялось! Да как это можно?! У нас единая страна, все в один день идут в школу. Традиция такая!

Помню, Минобрнауки тогда объяснял – у нас не так много праздников, которые объединяют всю страну, скрепами являются, вот День знаний – такой же важный день. Так что руки прочь!

Каюсь, и я тогда был на стороне федерального ведомства – раз привыкли в школу идти 1 сентября – значит надо идти. Но по зрелому размышлению задумался: а почему, собственно?!

Нам что важнее – здоровье детей или верность очередному красному дню календаря? Почему в других странах режим учеба/каникулы выбирают, исходя из особенностей климата, удобства ребят и родителей, а у нас – и на юге, и на севере – все как один. Не остался ли в этом рудимент той старой системы советского образования, когда в каждом городе, в каждой республике в один и тот же день по одним и тем же учебникам учили один и тот же предмет?

И надо ли нам так уж строго следовать традициям? При том, что традиции на самом деле не такие уж давние. Вы вспомните, Днем знаний 1 сентября было объявлено только в 1984 году. Нынешние 50-летние такой праздник не отмечали. Да и само решение, когда начинать учебный год, было принято лишь в 1935 году. До этого школы, районы, республики сами определяли, когда пора садиться за парты.

А если копнуть еще глубже, то можно узнать, что в Российской империи обучение могло начаться в гимназии и в августе, и в сентябре, и в октябре. Не случайно во многих классических произведениях русской литературы студенты и гимназисты шляются по лужайкам близ усадьбы в то время, когда нынешним школярам и студиозусам положено было сидеть за партой и внемлить.

- В Москве суббота является неучебным днем. Обычно, в этот день старшие школьники ходят на лекции «Университетской субботы», младшие – в музеи театры, - напомнил в эфире Радио «КП» директор столичной Курчатовской школы Матвей Говорущенко. – Так что вполне логично, что учебный год решили начать с понедельника.

То есть – можно? То есть ничего страшного? И есть смысл наконец-то более гибко подходить к учебному расписанию? Тем более, что по закону «в виду величины территории страны, ее территориального, политического, религиозного устройства, а также других особенностей, разрешается руководству любого учебного заведения самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный график, как и школьные каникулы». Ну не должны мы быть заложниками традиций сталинского времени.

Кстати, напомню, что и Новый год с елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой к нам пришел из тех же 30-х годов. По предложению большевика Павла Постышева, тогда второго секретаря ЦК Компартии Украины, в 1935 году стали вместо церковного Рождества праздновать 1 января «пролетарский Новый год». Постышева, правда, через четыре года расстреляли как врага народа. Но праздник прижился. Да, Дед Мороз и Снегурочка появились как герои мероприятия только после войны – перешли из детских фильмов.

Это я о чем? О том, что традиции, которыми мы так дорожим, не являются уж чем-то давним и действительно традиционным для страны.

И пора уже не следить за однообразием, а подстраиваться под особенности климата и возможности регионов большой страны. И с определением сроков больших каникул нужно еще хорошо подумать. Я считаю, что они слишком длинные. Кидайте в меня камнями, но я уверен: три летних месяца безделья – многовато. Ребята до 80% учебного материала забывают и первые две учебные недели учителя тратят бездарно, пытаясь те самые знания им напомнить.

И с каникулами осенними и весенними надо бы тщательнее определиться. Думаю, учебный год надо более равномерно делить на рабочие и выходные периоды, чтобы ученический народ не выдыхался к концу третьей четверти так, что голову от стола поднять не может. А на майские не расслаблялся почти десять дней с тем, чтобы через две недели забросить рюкзаки куда подальше.

Нет ничего крамольного в том, что мы, наконец, оторвемся от догм и сделаем так, как удобно учителям и детям в Мурманске, Уссурийске, Калининграде, Краснодаре или Санкт-Петербурге.

Весь мир так живет. В Финляндии и Швеции учебный год начинают в середине августа – осень приходит. В Италии – в середине сентября, жарко там еще 1 сентября. В США в каждом штате свои правила, во Франции – тоже.

Нужно учитывать среднедневную температуру, время восхода и захода солнца, количество солнечных и дождливых дней. Мы же хотим, чтобы дети нашли росли максимально здоровыми! Разве нет?

Есть только сегодня одна закавыка – двигать начало учебного года чуточку влево, чуточку вправо мы еще можем. А вот конец учебного года у нас прописан жестко. В 2018/2019 учебном году он назначен на 24 мая.

- Потом начинаются в 9 и 11 классах испытания – ЕГЭ и ОГЭ, - напомнил мне во время эфира на Радио «КП» Матвей Говорущенко. – Даты этих экзаменов утверждаются заранее и проходят испытания в один день по всей стране.

То есть начало учебного года закон на самом деле не регламентирует, как и расписание каникул. Есть у нас и утвержденная продолжительность самого периода учебы. Для первоклашек – 33 недели, второклашек – 34 недели, а для всех остальных – до 36 недель. А вот окончание учебы у нас железобетонное, как та ограда на стройке. И мы в нее упираемся лбом. Хотя и здесь уместно спросить – а почему собственно? Почему нужно ЕГЭ проводить в один день по всей стране? Если материалы для заданий разные для разных регионов – то, что мешает и экзамены подстроить под особенности местности?

Поступление в вуз? Да у нас срок подачи документов месяц – с 25 июня по 25 июля. Что мешает его, допустим, увеличить?

Вы скажите – вот еще нашел причину, о чем поговорить. Мы так учились, наши деды так учились. И ничего, живы-здоровы. Но, во-первых, не всегда здоровы. Во-вторых, сегодня нагрузка у школьников выше, чем была у их сверстников в советское время – почитайте исследования. В-третьих, и здоровье нынешних учеников не самое выдающееся – об этом тоже каждый год публикуют материалы. И правильно составленное для каждого региона расписание учебы и каникул, уверен, может быть немного, но сработает на укрепление детского здоровья. Так что давайте не отмахиваться от вроде бы пустячной проблемы. У нас есть институты Российской академии образования, есть медицинские центры, занимающиеся исследованием здоровья ребят. Думаю, составить правильное учебное расписание с учетом особенностей регионов им по силам.

А День знаний, придуманный, кстати, заслуженным учителем РСФСР Федором Брюховецким? Почему бы его не совместить с грядущим через месяц Днем учителя? Это же, по сути, об одном и то же.

Да, напомню – в СССР День учителя праздновали в первое воскресенье октября. А только лет двадцать назад в России его стали отмечать жестко 5 октября, как и во всем мире. И ничего, празднуем. Привыкли.

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