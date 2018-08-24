2018-08-24T19:26:59+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Сочи в фигурном катании Аделина Сотникова пропустит новый сезон

Она заявила, что хочет быть до конца готовой к соревнованиям
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Аделина Сотникова на Олимпиаде в Сочи.Аделина Сотникова на Олимпиаде в Сочи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Аделина Сотникова, которая зимой 2014 года выиграла Олимпиаду в Сочи, объявила о том, что пропустит новый сезон. Ранее она "отдыхала" два сезона из-за полученных травм. Но не расставалась с фигурным катанием, принимая участие в разичных шоу.

- Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Пока я не буду готова стопроцентно психологически и физически, то на соревнованиях выступать не буду. Сезон я точно пропущу. Выходит и опять быть шестой, как на чемпионате россии шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется, - заявила Сотникова в интервью ТАСС.

Аделина Сотникова заявила, что будет выступать в шоу своего наставника Евгения Плющенко. В новом сезоне, напомним, будет изменен ряд правил в фигурном катании, фактически обнуляющих мировые рекорды российских фигуристок. Из-за этого спортсменки пересматривают свои программы.

Аделина Сотникова дважды становилась второй на чемпионате Европы в 2013 и 2014 годах. А зимой 2014 года Сотникова победила на зимней Олимпиаде в Сочи.

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