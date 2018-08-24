2018-08-24T19:32:54+03:00
Политика

«Рабы и холуи»: Первый президент Украины критически отозвался о годах независимости страны

Леонид Кравчук возложил на украинскую политическую элиту вину за плохую жизнь граждан
Юрий ОРЕШОВ, Радио "Комсомольская правда"Алексей ИВАНОВ
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Корреспонденты Радио «Комсомольская правда» пообщались с первым президентом этой страны Леонидом КравчукомКорреспонденты Радио «Комсомольская правда» пообщались с первым президентом этой страны Леонидом КравчукомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В День независимости Украины корреспонденты Радио «Комсомольская правда» пообщались с первым президентом этой страны Леонидом Кравчуком и попросили его оценить то, какой путь прошла украинская государственность с 1991 года. Мнение Кравчука оказалось нелестным для нынешних властей Незалежной.

- Украинская элита так и не сумела создать такие политические, экономические, правовые основы, которые обеспечивают хорошее управление страной. Потому что среди политической элиты принято сгибать спину перед начальством, - сказал Кравчук. - За нынешнее положение вину я возлагаю на политическую элиту, а не народ. Рабами и холуями я народ не называл.

- А кого?

- Если пофамильно перечислять вы меня три дня будете слушать. Это люди из разных областей, ведомств и политический партий. Те люди, которые взяли ответственность управлять страной.

- В День независимости вы можете сказать, куда идти Украине, чтобы у нее было процветание?

- У нас есть независимость политическая. Но экономически это не независимость. Многие миллионы живут бедно. И с армией проблемы... И с правовой защитой человека. Есть ошибки, которые допускались не только этой властью, но и предыдущими. Независимость - это когда человек свободен, обеспечен правами, законами, порядком. Этого на Украине нет. Также как образования, хороших медицинских услуг. Человек должен жить в семье, хорошо питаться, рожать детей. Дети ходят в школу, он получает медицинскую помощь. Это уже нормальная жизнь. Пока не все граждане Украины это имеют.

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