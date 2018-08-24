В Подмосковье повторилась история сестер Хачатурян: за убийство отца задержаны трое братьев

СЕГОДНЯ 20:17 2018-08-24T21:07:21+03:00

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История трех сестер Хачатурян, жестоко убивших своего отца, повторилось в Одинцовском районе Московской области. Но на этот раз в деле фигурируют трое братьев. Как выяснила «Комсомольская правда», все случилось в деревне Хлюпино еще 12 августа. В 19.30 на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в доме на несколько квартир. Когда прибывшие спасатели закончили тушение, в одной из комнат обнаружили труп 53-летнего хозяина. Но мужчина не задохнулся в дыму и не погиб от ожогов.

Буквально в первые же часы по подозрению в убийстве был задержан 29-летний сын хозяинаФото: Личный архив

- У него на шее обнаружили резаную рану, - рассказал «КП» осведомленный источник. – Буквально в первые же часы по подозрению в убийстве был задержан 29-летний сын хозяина. На допросе он во всем признался, сообщив, что после смерти матери сильно конфликтовал с родителем и просто не видел другого выхода прекратить это. Квартиру поджог, чтобы скрыть убийство. Известно, что в момент совершения преступления мужчина был под воздействием алкоголя.

На этот раз в деле фигурируют трое братьев. Старшему сыну (справа) грозит до 15 лет за решеткой

Кроме того, в причастности убийству изначально подозревали еще двоих сыновей жертвы – парней 19 и 24 лет. Они даже признались в преступлении, поддержав брата. Но, скорее всего, это был самооговор – сейчас молодые люди проходят по делу в качестве свидетелей. Задержанному старшему сыну грозит до 15 лет за решеткой.