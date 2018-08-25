Зарплаты по 280 тыс. руб., мойка автопарка и диагностика венерических заболеваний: куда исчезает бюджет на развитие предпринимательства?

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-25T01:05:55+03:00

Кредит в банке хозяин малого бизнеса получит под 15% годовых. Теоретически. А практически, если нет чего-то отдать в залог, не получит вообще Фото: Евгения ГУСЕВА

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ДЕНЬГИ ЕСТЬ, А ЧТО ДЕЛАТЬ, НЕ ЗНАЕМ

В августе коллегия Счетной палаты пришла к предсказуемому выводу: государственные миллиарды, выделенные на развитие малого и среднего предпринимательства, тратятся фактически впустую. Интересно, а кто ж их тратит-то? Аудиторы ведомство не назвали, но мы догадались.

Оказывается, в качестве главного ответственного за мелких бизнесменов у нас создана целая Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Основной инструмент поддержки - выдача льготных кредитов.

«Увидел как-то заметку, что через Корпорацию МСП направлено 16 млрд. руб. на развитие сельской кооперации в России. Зашел узнать, на что конкретно. Здание в 4 этажа, красивые девушки - это мне понравилось. Но когда стали говорить о деле, выяснилось, что основные деньги уходят на содержание самой корпорации. Семинары, поездки, совещания, конференции… У меня пасека есть: 11 ульев, миллионы пчел. И без всяких конференций работают. Спрашиваю: на что 16 млрд. тратите?» - «Мы создаем центры компетенции».

«Зачем?» - Чтобы вы могли там узнать, где можете получить деньги», - рассказал «КП» уральский фермер, руководитель движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.

Впервые скандал вокруг Корпорации МСП (тогда она еще называлась «Агентство кредитных гарантий») разразился в 2015 году. Например, выяснилась средняя зарплата сотрудников - 288 тыс. руб. в месяц. Забавно, но большинство поддерживаемых организацией мелких бизнесменов таких денег и близко не получали, не говоря уже об их наемных сотрудниках. Из выделенных тогда агентству 50 млрд. руб. на поддержку малого и среднего бизнеса до адресатов в виде кредитов дошло лишь 8 млрд.

Всего 16%!

Остальные деньги на поставленные задачи вообще не работали: держались на банковских депозитах или в облигациях федерального займа.

Объяснения два: либо просто не знали, что делать с деньгами, либо была личная заинтересованность поддержать огромным вкладом какой-то конкретный банк.

После той проверки у организации, уже переименованной в Корпорацию МСП, сменился руководитель - в октябре 2015 года «главным по малому бизнесу» стал известный топ-менеджер Александр Браверман. Но что-то принципиальных изменений не наступило.

В 2016 году депутат Госдумы Владимир Бурматов, возглавлявший тогда Центр оценки эффективности реализации федеральных целевых программ «Единой России», нашел в годовом бюджете Корпорации много интересного. Например, только на мойку своего автопарка главные друзья малого бизнеса выделили 2,2 млн. руб. А 7,25 млн. руб. - на коллекторские услуги, то есть на выбивание долгов у предпринимателей, которым по идее должны помогать. Ну а вишенкой на торте стала дорогостоящая медстраховка для сотрудников, включающая диагностику венерических заболеваний, отбеливание зубов с нанесением фторсодержащей эмали и т. п. Это еще 28,8 млн. руб.

В Корпорации МСП, куда «Комсомолка» обратилась за комментариями, на депутата Бурматова крепко обижены. «Теперь мы остались без медицинской страховки - пусть радуется», - с досадой заметили там.

Спросил я и про средние зарплаты, памятуя былые 288 тыс. в месяц. Но этот вопрос оставили без ответа.

- Надо отдать должное Браверману, он своих людей лелеет, зарплаты у руководства полмиллиона, а то и миллион, - прокомментировал Василий Мельниченко.

Структура предпринимательстваФото: Алексей СТЕФАНОВ

ПРОСТО ЕЩЕ ОДИН БАНК

Кредит в банке хозяин малого бизнеса получит под 15% годовых. Теоретически. А практически, если нет чего-то отдать в залог, не получит вообще. Другое дело кредитная помощь от Корпорации МСП. Тут и процент существенно ниже (9,5 - 10,5%), и требования к гарантийному обеспечению всего лишь в половину заемной суммы. А недавно вообще стала работать «Программа 6,5»: малый предприниматель платит по кредиту всего 6,5%, а остальные 3 - 4% за него погашает Корпорация.

- И что, такую помощь получить легко? - поинтересовался корреспондент «КП» в Корпорации.

Его радостно уверили: да запросто! Льготный кредит может получить практически каждый желающий. Якобы в первом полугодии положительный ответ получили 99% обратившихся. А срок рассмотрения заявки (по официальным данным) - не более 10 дней. Просто рай какой-то для предпринимателей!

А по жизни?

- Из трех заявок, которые я помогал людям подать, ни одному денег пока не дали, - рассказывает фермер Мельниченко. - Два месяца уже прошло - никакого ответа. Предприятия ловят рыбу на Амуре. Просят хотя бы 30 млн. руб. на расширение холодильной базы, чтобы улов возить в Москву. У них хорошая путина сейчас, а холодильников не хватает, все портится.

По словам Анастасии Алехнович, руководителя Экспертного центра при уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, Корпорация МСП, по сути, живет по правилам не института развития, а банковской структуры.

- В Корпорации, как и в банках, утрачен институт отраслевой экспертизы при оценке бизнес-проектов. Нет специалистов, которые разбирались бы, например, в приборостроении, в химической отрасли. Они не понимают, под какие проекты деньги давать, а под какие нет. И в результате основным критерием принятия решения по выдаче кредита является наличие залога, а не полезность проекта.

Самый успешный проект Корпорации - это знаменитый сыровар Олег Сирота. На сайте организации висит его отзыв:

«Я по программе «Семейный фермер» получил 18 млн. рублей - это порядка 60% стоимости от строительства коровника и покупки небольшой части поголовья. Если бы не грант, я бы не решился строить сам - это экономически нецелесообразно. Насколько я знаю, этими субсидиями воспользовались тысячи человек. Все новые маленькие молочные фермы, которые я видел в России, были построены по этой программе. Она очень грамотная».

- Да, Олег молодец, - говорит Мельниченко про Сироту. - Его энтузиазм наложился на желание власти показать какой-то результат. И вот как-то все срослось. Но я бы спросил: вы кому-нибудь другому дали столько денег?

Гораздо жестче оценивает ситуацию предприниматель Дмитрий Потапенко:

- Чтобы что-то получить в Корпорации МСП, нужно быть там своим парнем. Ну и на собственное существование там тратят немало. Получается классическая схема распила государственных денег: себе и своим.

Сколько денег выдали малому бизнесу по госпрограммамФото: Алексей СТЕФАНОВ

ИЩЕМ ТРЕНЕРА. БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Одна из форм помощи предпринимателям - это бизнес-тренинги. Для этого, как сообщили «КП» в Корпорации, подготовлены 112 коучей (тренеров), только в этом году проведено 516 тренингов в 79 регионах, обучены 9492 человека. Выглядит красиво.

Но вот кто и чему учит?

В Санкт-Петербурге не могут забыть вот такого коуча: некую даму, которая в течение всего своего курса советовала все невзгоды встречать улыбкой - тогда, мол, все получится. Собственным бизнесом никогда не занималась.

- Тем, кто только решил заняться бизнесом, необходимы начальные знания: правовые, финансовые, маркетинговые, - рассказал «КП» участник одной из программ обучения. - Некоторые тренеры разочаровали. Оказалось, что это просто сотрудники разных отделов Корпорации, не имеющие собственного предпринимательского опыта. Ну и чему они научат?!

Странное дело. У корпорации есть территориальные организации, в каждом регионе можно найти не одного успешного бизнесмена, выросшего из малого бизнеса, - ну так и пригласить бы его почитать лекции. Вместо этого посылают своих сотрудников. Зачем? То ли лень искать знающих людей, то ли по дружбе дают своим возможность подзаработать.

Самое интересное, что в Корпорации и не скрывают: да, тренеры свои, подготовлены «из числа сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП» - так и написано в ответе на запрос «КП».

Еще один бесполезный монстр - платформа Бизнес-навигатор. Ее создание обошлось в немалую сумму, Корпорация ее активно рекламирует. Система сложна и многослойна, чего там только нет. Можно узнать, какой бизнес лучше открыть в своем городе, в каком месте, какие инвестиции и документы для этого потребуются. Составить примерный бизнес-план, рассчитать спрос, получить информацию о ближайших конкурентах и т. д. и т. п.

Но бизнесмены-практики оценивают эту дорогую игрушку скептически: реальной пользы с нее - шиш да кумыш, как говорили раньше.

- Все, что там есть, - это массив информации, которым пока непонятно как пользоваться, трудно оценить, насколько он полезен, - говорит предприниматель, член экспертного совета «ОПОРА России» Евгения Лазарева.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ИЗ ДОКЛАДА БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА БОРИСА ТИТОВА ПРЕЗИДЕНТУ РФ:

«Действующая система поддержки МСП через федеральные и региональные институты развития и инновационную инфраструктуру в субъектах РФ рассчитана самое большее на несколько десятков тысяч предприятий. Она не может подменять собой масштабную государственную политику, которая должна быть направлена на развитие миллионов субъектов МСП и затрагивать налогово-бюджетную, денежно-кредитную политики, контрольно-надзорную сферы, а также регулирование инфраструктурных монополий. За 2017 год сектор МСП сократился и его структура значительно ухудшилась».

А КАК НА ЗАПАДЕ?

Как рассказали «КП» в Институте им. Столыпина, рывок малого бизнеса в большинстве стран был обеспечен комфортной кредитной ставкой - обычно даже ниже инфляции. (В России - наоборот.) Впоследствии экономический рост, достигнутый благодаря такой кредитной политике, приводил к снижению инфляции. По такой схеме действовали в Италии, Великобритании, США и развивающихся странах вроде Индии и Китая. В трудные времена кредиты для бизнеса во всем мире делают доступнее. Кроме России, которая, наоборот, всегда повышала ставку в кризис.

По данным Всемирного экономического форума, Россия находится на 57-м месте из 140 по доступности кредитов. В результате, компании развиваются за счет собственных средств (84% по сравнению с 70% в развитых странах). Доля банковских кредитов в источниках инвестиций составляет для малых и средних предприятий в России не более 6%, в среднем по миру - 15%.