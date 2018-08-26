«Ничего такая бабуля»: Полина Диброва станет бабушкой в 29 лет

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-26T15:13:45+03:00

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Полина Диброва поделилась с поклонниками неожиданной новостью: она скоро станет бабушкой. Ребенка ждет старшая дочь 58-летнего шоумена Дмитрия Диброва. Лада давно живет во Франции и свой семейный секрет она рассказала отцу и его молодой жене, когда Дмитрий и Полина прилетели на отдых в Монако. Лада родит первенца после Нового года, о чем Полина Диброва сообщила в Инстаграме.

- У меня появилась перспектива... Стану бабушкой в январе! Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется ничего такая бабуля, - кокетливо написала супруга Диброва.

Получается, что Полина станет бабушкой в 29 лет. А все из-за почти 30-летней разницы в возрасте с супругом.

- Взрослый муж – флакон сюрпризов, - прокомментировала Полина этот факт.

polinadibrova У меня появилась перспектива .... Стану бабушкой в январе

Поклонники звездной пары уверены: из Полины получится отличная бабушка, ведь она прекрасно знает, как обращаться с маленькими детьми. Младший сын Полины и Дмитрия появился на свет 27 мая 2015 года. Родители назвали третьего ребенка Ильей. В семье Дибровых подрастают еще двое сыновей - восьмилетний Александр и пятилетний Федор. За своей будущей спутницей жизни шоумен начал ухаживать, когда Полине было всего 17 лет. Когда невесте исполнилось 20, Дмитрий сыграл с ней свадьбу.

Сам телеведущий ходил под венец четыре раза. С первой женой Эльвирой Дибровой он прожил в браке с 1983 по 1986 годы, у супругов родился сын Денис. Вторая жена — Ольга Диброва, родила шоумену дочь Ладу. Этот брак продлился 7 лет. Третья жена — Александра Диброва – была младше телеведущего на 26 лет. Супруги прожили вместе меньше года - с марта 2008 по январь 2009 года. Зато с четвертой женой Полиной Дмитрий живет уже девять лет, с 2009 года.

polinadibrova Вот так и шагаем

Полина не раз рассказывала в интервью, что ей очень нравится роль матери, домохозяйки и жены известного мужа. Многодетная мама не скрывает, что супруг ее хорошо обеспечивает: он полностью организовал быт, наняв для Полины армию помощников по дому. Когда фолловеры спросили Диброву, занимается ли она чем-нибудь, делает ли она что-то по дому, супруга шоумена разразилась гневной тирадой:

- А съемки в реалитишоу это занятие? Или что? А ведение колонки? Организация праздников и собственноручный декор? Поддержание себя в форме и красоте? И, наконец, дети! Врачи, сады, занятия, любовь? Что это все? Ой, совсем забыла про мужа и публичные выходы... Все это не работа? Организация быта? Конечно, все меркнет по сравнению со стиркой, глажкой и мытьем полов. Извините, в моей семье это делает помощница. Дима работал 30 лет для того, чтобы жена могла не заниматься уборкой. Да у меня и времени нет на это, – ответила на нападки многодетная мама.