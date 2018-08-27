Первый гол Федора Смолова в сезоне принес "Локомотиву" победу над "Анжи"

СЕГОДНЯ 07:19 2018-08-27T07:22:31+03:00

Федор Смолов забил первый гол за "Локомотив" и принес победу своему клубу. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Поединок 5 тура в Москве завершился со счетом 2:1 в пользу команды Юрия Семина

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В воскресенье, 26 августа, в Москве на стадионе "РЖД Арена" прошел матч 5 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Локомотив" принимал махачкалинский "Анжи". Столичный клуб перед этой игрой одержал всего 1 победу в 4 стартовых матчах сезона. Вторая произошла в игре с клубом из Дагестана.

Счет на 54-й минуте игры открыл Мацей Рыбус. А затем наступил черед и Федора Смолова. Он на 73-й минуте поединка открыл счет своим голам в составе нового клуба, завбив впервые в нынешнем сезоне. Дагестанцы в добавленное ко второму тайму время сквитали один гол. Владислав Кулик забил мяч с пенальти. "Локомотив" одержал победу со счетом 1:0. Для команды Юрия Семина это - второй успех подряд. Ранее в 4 туре они одержали победу над "Крыльями Советов" со счетом 1:0. Сезон же у "Локо" начался не слишком удачно с трехматчевой серии без побед.

После матча Федор Смолов поздравил с победой новый клуб, написав кратко в личном "Инстаграме":

- С первой домашней победой, "Локомотив". Спасибо за поддержку.

Ну а своими эмоциями после игры Смолов успел поделиться и с клубной пресс-службой железнодорожников:

- На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить. У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью. Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку.

Говоря же о следующем поединке, который пройдет на выезде в Краснодаре против бывшего клуба, Смолов признался:

- Мне интересно, как меня примут болельщики.

Напомним, что Федор Смолов перешел этим летом из "Краснодара", за который играл с 2015 года.

После этой победы "Локомотив" с 8 очками вышел на 5 место в турниной таблице. Махачкалинский "Анжи" остался при 3 баллах и занимает 15-е место.

В следующем туре 1 сентября московский "Локомотив" отправится в гости к "Краснодару". А вот "Анжи" в этот же день сыграет в Самаре против местного клуба "Крылья Советов".