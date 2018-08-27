Первый гол Федора Смолова в сезоне принес "Локомотиву" победу над "Анжи"
В воскресенье, 26 августа, в Москве на стадионе "РЖД Арена" прошел матч 5 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Локомотив" принимал махачкалинский "Анжи". Столичный клуб перед этой игрой одержал всего 1 победу в 4 стартовых матчах сезона. Вторая произошла в игре с клубом из Дагестана.
Счет на 54-й минуте игры открыл Мацей Рыбус. А затем наступил черед и Федора Смолова. Он на 73-й минуте поединка открыл счет своим голам в составе нового клуба, завбив впервые в нынешнем сезоне. Дагестанцы в добавленное ко второму тайму время сквитали один гол. Владислав Кулик забил мяч с пенальти. "Локомотив" одержал победу со счетом 1:0. Для команды Юрия Семина это - второй успех подряд. Ранее в 4 туре они одержали победу над "Крыльями Советов" со счетом 1:0. Сезон же у "Локо" начался не слишком удачно с трехматчевой серии без побед.
После матча Федор Смолов поздравил с победой новый клуб, написав кратко в личном "Инстаграме":
- С первой домашней победой, "Локомотив". Спасибо за поддержку.
Ну а своими эмоциями после игры Смолов успел поделиться и с клубной пресс-службой железнодорожников:
- На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить. У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью. Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку.
Говоря же о следующем поединке, который пройдет на выезде в Краснодаре против бывшего клуба, Смолов признался:
- Мне интересно, как меня примут болельщики.
Напомним, что Федор Смолов перешел этим летом из "Краснодара", за который играл с 2015 года.
После этой победы "Локомотив" с 8 очками вышел на 5 место в турниной таблице. Махачкалинский "Анжи" остался при 3 баллах и занимает 15-е место.
В следующем туре 1 сентября московский "Локомотив" отправится в гости к "Краснодару". А вот "Анжи" в этот же день сыграет в Самаре против местного клуба "Крылья Советов".