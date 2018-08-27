Колумбийцы не захотели наказывать коррупционеров

СЕГОДНЯ 07:30 2018-08-27T07:31:56+03:00

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Казалось бы, было бы министерство, которое давало бы любому жителю Земли возможность выбрать наказание для вороватых чиновников и казнокрадов, то очередь в него не иссякала бы годами. Однако в воскресенье в далекой Колумбии произошло удивительное событие - на голосование по ужесточению жизни для казнокрадов и коррупционеров пришло слишком мало народа...

На референдум было вынесено семь вопросов - сокращение зарплат членам конгресса и чиновникам, введение ежегодного отчета парламентариями перед избирателями, обнародование имущественных деклараций политиков, ограничение тремя сроками периода пребывания на выборных должностях, замена домашних арестов на реальное лишение свободы для коррупционеров и запрет на их возвращение на госслужбу. Кроме того, жители страны должны были одобрить новые меры прозрачности в отношении контрактов властных структур и участия общества при формировании бюджетов госорганов. Хотя бюллетень был один, голосование по различным вопросам учитывалось отдельно.

Для одобрения каждого вопроса минимальное число проголосовавших должно было составить 12,1 миллион человек (треть электората), однако организаторам референдума не хватило совсем чуть-чуть - на участки пришло всего 11,6 миллиона избирателей. Таким образом даже технически ни один из вынесенных вопросов не будет принят. При этом из числа добравшихся до бюллетеней за предлагаемые меры по предварительным подсчетам высказались 99 процентов участников.

Это может показаться странным, но даже эти результаты местные политологи призывают считать в определенной степени обнадеживающими, так как на референдум пришло больше человек, чем, например, проголосовало на июньских выборах за нового президента Ивана Дуке. При этом у организаторов плебесцита не было мощной поддержки со стороны прессы и огромных бюджетов на пропаганду и рекламу. Основную работу взяла на себя партия "Альянс Зеленых" и два ее лидера - Клаудия Лопес и Анхелика Лосано.

Проблема коррупции стала для Колумбии особенно острой после того, как в государстве завершился внутренний вооруженный конфликт, и жители задумались, как же им жить дальше. По различным подсчетам, ежегодно экономика страны теряет около 27 миллиардов долларов из-за нечистых на руку чиновников, а это целых 5 процентов ВВП. Тем не менее правящая партия "Демократический центр" скептически отнеслась к голосованию, заявив, что вопросы борьбы с коррупцией необходимо решать в стенах парламента. Некоторые говорят, что причиной этой является тот факт, что основатель и главный идеолог партии экс-глава государства Альваро Урибе находится сейчас под следствием как раз за дачу взятки.