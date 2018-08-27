2018-08-27T07:44:26+03:00
Спорт

"Валенсия" проиграла в дебютной игре Дениса Черышева 0:2 "Эспаньолу"

Полузащитник сборной России отыграл полчаса за свой новый клуб
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 26 августа, в чемпионате Испании свой первый матч за новый клуб, "Валенсию", сыграл один из героев ЧМ-2018 полузащитник сборной России Денис Черышев. Этим летом он перешел из "Вильярреала" на правах аренды в клуб, за который играл несколько лет назад.

Черышев вышел на поле стадиона "Корнелья Эль Прат" в Барселоне в матче против "Эспаньола" на 64-й минуте игры, сменив датского легионера Даниэля Васса. К тому времени на табло счет был уже 1:0 в пользу "Эспаньола". На 62-й минуте отличился полузащитник хозяев Эстебан Гранеро. А спустя буквально 4 минуты после выхода Черышева на поле счет стал 2:0. Удвоил преимущество форвард "Эспаньола" Борха Иглесиас. До конца матча счет не изменился.

Отметим, что в прошлом сезоне Черышев отыграл 24 матча за "Вильярреал". В среднем он проводил по 38 минут на поле в бывшей команде. Ранее матч 1 тура против мадридского "Атлетико" Черышев пропустил, попав лишь в запас и не выйдя на поле. Как отмечает сайт "Валенсии", Черышев за отведенное ему время на поле создал два момента для своих партнеров в атаке. Он сделал 17 передач с точностью 76%. Для него это была первая игра за "Валенсию" с 1 мая 2016 года.

После этой игры "Эспаньол" по итогам двух туров идет на 2 месте в чемпионате Испании, имея 4 очка. "Валенсия" же пока набрала лишь 1 очко и занимает 18-е место в Ла Лиге. В следующем туре 2 сентября "Эспаньол" сыграет на выезде против "Алавеса", а "Валенсия" отправится в гости на матч к "Леванте".

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