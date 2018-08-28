Отказывают в гарантийном ремонте товара. Что делать?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-27T15:24:10+03:00

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В случае отказа в гарантийном ремонте товара следует потребовать обоснованный письменный отказ. При этом следует помнить, что отказать в безвозмездном устранении недостатков вам могут только при наличии уважительных причин, то есть если неисправность возникла вследствие нарушения правил: транспортировки, хранения или эксплуатации товара, действий третьих лиц или влияния форс-мажорных обстоятельств.

Формулировка «товар снят с гарантии в связи с нарушением правил эксплуатации» не может являться причиной отказа, так как в Законе о Защите Прав Потребителей такого пункта просто нет. Если указана лишь причина неисправности, а не источник ее возникновения (изготовитель, продавец, потребитель, сервисный центр), это не может служить доказательством Вашей вины. Так же Вы можете потребовать проведения экспертизы товара за счет продавца или изготовителя в вашем присутствии, если вы не обнаружили в документе четкого указания на виновника возникновения неисправности.

Далее необходимо оформить к продавцу претензию с указанием всех нюансов и обстоятельств вашего вопроса. Вы так же можете провести независимую экспертизу, но оплачивать её Вам придётся самостоятельно. В случае доказательства Вашей правоты – через суд Вам вернут затраченные на экспертизу средства. При отказе в принятии претензии или предоставлении отказа в ее удовлетворении следует обратится с жалобой в Роспотребнадзор, Общество по Защите прав потребителей и готовить документы в суд.