2018-08-29T02:07:09+03:00
Общество

Соседи сверху залили квартиру. Как получить компенсацию?

Сегодня ваши знания прокачивает: Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Аптекина Виктория Анваровна
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Необходимо сообщить в управляющую организацию или ТСЖ о случившемся и попросите составить акт о заливе квартиры. Акт о заливе квартиры является важным документом, в котором фиксируется факт затопления, описываются повреждения квартиры и указывается виновное лицо.

Если залив возник по вине подрядной организации, привлеченной региональным оператором для проведения капитального ремонта, ответственность за причиненный ущерб перед собственниками многоквартирного дома несет региональный оператор соответствующего субъекта (ч. 6 ст. 182 ЖК РФ; п. 7 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018).

Перед обращением в управляющую организацию или ТСЖ рекомендуем провести фотосъемку нанесенного ущерба для подтверждения своей позиции в дальнейшем.

Далее определите размер причиненного вреда. В порядке досудебного урегулирования спора вы можете самостоятельно определить размер причиненного вреда и предложить виновному лицу возместить его добровольно (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Согласие виновного лица на добровольное возмещение вреда необходимо отразить в письменном соглашении, в котором также следует оговорить размер, порядок и сроки возмещения и указать ответственность сторон за нарушения обязательств по соглашению (ст. 421 ГК РФ).

В случае отказа виновного лица удовлетворить ваши требования добровольно примите меры для определения размера ущерба и его документального подтверждения. Для этого обратитесь к независимому оценщику для заключения договора о проведении оценки имущественного вреда и согласуйте с оценщиком день осмотра квартиры. Не позднее чем за три дня до осмотра уведомьте виновное лицо о дате и времени осмотра квартиры оценщиком, путем направления телеграммы или иным способом, который можно подтвердить документально.

По результатам осмотра оценщик подготовит заключение (отчет) о размере причиненного ущерба в связи с затоплением квартиры.

Если и при таких обстоятельствах виновное лицо отказывается урегулировать спор в досудебном порядке, готовьте исковое заявление.

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