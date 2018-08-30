2018-08-29T18:13:18+03:00
Общество

Как добиться реструктуризации кредита?

Сегодня ваши знания прокачивает: Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Аптекина Виктория Анваровна
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Реструктуризация кредита, это предоставление кредитной организацией отсрочки или рассрочки установленных периодических платежей. Для ее получения следует обратиться в кредитную организацию с заявлением на предоставление отсрочки/рассрочки, при этом следует указать причины в связи, с которыми возникло ухудшение финансового положение и приложить, если есть, подтверждающие документы. Следует обратить внимание, что срок рассмотрение такого заявление до 30 дней, а право удовлетворение такого обращения происходит по решению банка.

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