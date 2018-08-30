Как добиться реструктуризации кредита?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T18:13:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Реструктуризация кредита, это предоставление кредитной организацией отсрочки или рассрочки установленных периодических платежей. Для ее получения следует обратиться в кредитную организацию с заявлением на предоставление отсрочки/рассрочки, при этом следует указать причины в связи, с которыми возникло ухудшение финансового положение и приложить, если есть, подтверждающие документы. Следует обратить внимание, что срок рассмотрение такого заявление до 30 дней, а право удовлетворение такого обращения происходит по решению банка.