На улице остановили сотрудники полиции. Имеют ли они на это право?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-30T22:54:52+03:00

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Если на улице Вас останавливает сотрудник полиции, то необходимо знать, что в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права:

- проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом; проверять у граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- доставлять граждан, то есть осуществлять их принудительное препровождение, в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение в целях решения вопроса о задержании гражданина (при невозможности решения данного вопроса на месте); установления личности гражданина, если имеются основания полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия или суда, либо как уклоняющийся от исполнения уголовного наказания, либо как пропавший без вести

Поэтому если есть основания полагать, что лицо причастно или могло быть причастно к противоправному деянию, то сотрудники полиции могут его остановить и потребовать документы для проверки, а в последствии и доставить в отдел полиции.