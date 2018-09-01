Как отказаться от договора оказания услуг?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-30T22:54:52+03:00

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Любая сторона может отказаться от договора как до начала, так и в процессе оказания услуги, но не после того, как она оказана. При этом обосновывать отказ не нужно.

Исключение составляет публичный договор, от которого исполнитель не вправе отказаться, если может оказать услугу.

Нередко имеет смысл воспользоваться порядком отказа по ст. 782 ГК РФ, даже если у вас есть конкретные основания для расторжения, связанные с виновными действиями контрагента. Это удобно, когда у вас нет желания доказывать наличие таких оснований и судиться из-за этого, а добровольно прекратить отношения контрагент не хочет.

Чтобы отказаться от договора, нужно уведомить об этом контрагента. По общему правилу договор прекращается с момента, когда получено уведомление об отказе (п. п. 1, 2 ст. 450.1 ГК РФ).

Форма уведомления законодательно не установлена. В уведомлении следует четко и однозначно сформулировать намерение отказаться от конкретного договора в одностороннем внесудебном порядке, а также указать основание для отказа.