Акцизы на топливо повысятся с 1 января 2019 года

СЕГОДНЯ 12:56 2018-08-27T12:59:43+03:00

В правительстве обещают, что бензин и дизель дорожать не будут

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Кабмин постановил, что в январе следующего года акциз на дизельное топливо повысится на 2,7 тыс. руб. с тонны, а на бензин — на 3,7 тыс. руб. с тонны.

- Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года, — сказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

Стоит ли ждать в связи с этим подорожания топлива на заправках? В правительстве говорят, что этого не допустят — есть рычаги давления.

Если смотреть на оптовые цены, то кабмину и вмешиваться не надо будет. Сейчас тонна Аи-92 на бирже стоит 45900 рублей. Когда акциз повысится, тонна подорожает до 49600 рублей. В апреле 2018 года, когда цены на заправках росли быстрее всего, тонна 92-го стоила 50 тысяч рублей.

То есть, 1 января 2019 года оптовая цена просто вернется к весеннему уровню. При этом, с мая стоимость топлива на АЗС почти не упала. Хотя 30 мая цены на бензин поднялись практически до абсолютного рекорда.

Сейчас заправки работают с хорошей прибылью для себя. После повышения акцизов доходы АЗС упадут. Коммерсанты могут попытаться задрать цены, чтобы компенсировать падение маржи. Если это все же произойдет, в дело может вмешаться правительство.

- Будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого (скачка цен — ред.) не произошло, — сказал Козак.

Первый рычаг кабмина: льготы для нефтяных компаний при поставке сырья на отечественные НПЗ.

Второй рычаг: временный подъем экспортных пошлин, дабы не допускать дефицит топлива на внутреннем рынке

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