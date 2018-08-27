«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Тюменской области: ВИЧ – это наша общая, а не только медицинская проблема

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-27T13:30:02+03:00

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Очередной этап Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), 24 августа завершился в Тюмени. Бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию проводилось в четырех городах региона – Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске.

– Проблема ВИЧ/СПИДа для Тюменской области очень актуальна, поскольку мы входим в десятку регионов с наибольшей пораженностью ВИЧ-инфекцией, – рассказала директор Департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, отметив важность подобных просветительских акций. – Для нас важно, чтобы каждый житель Тюменской области знал свой ВИЧ-статус и, если нужно, вовремя начал лечение. За три дня проведения акции на территории области экспресс-тестирование прошли 858 человек.

– Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» является знаковой как для России в целом, так и для Тюменской области в частности, – поддержала руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области Галина Шарухо. – Справиться с ВИЧ-инфекцией мы можем только сообща. Сегодня это уже не просто медицинская проблема, это общая социальная проблема. И просветительская составляющая акции, активное информирование о мерах распространения и профилактики заболевания среди населения имеет очень большое значение.

– Проблема ВИЧ-инфекции – это не только проблема здравоохранения, но и всех органов власти, в том числе и в сфере образования, и в сфере труда и занятости, – уверена директор Департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич. – Ведь сегодня все чаще мы говорим о ВИЧ-инфекции применительно не к группе риска, а к трудоспособному социально адаптированному населению. Поэтому профилактические мероприятия, проводимые на территории области, очень нужны и важны.

Главная задача этой акции – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких.

– В ходе проведения Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на территории Тюменской области нам удалось привлечь внимание населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, – говорит главный врач ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Романов. – Сейчас наша главная задача – удержать это внимание и постоянно напоминать людям о том, что эта проблема существует. Ведь очень важно раннее выявление заболевания: вовремя назначенное лечение является залогом долгой и полноценной жизни. Поэтому я призываю всех очень ответственно относиться к своему здоровью, проявить активную гражданскую позицию и узнать свой ВИЧ-статус.

Следующая область на пути следования мобильных пунктов тестирования – Курганская. Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.