54 тысячи долларов за поражение: Каждый теннисист, попавший в основную сетку US Open, получит рекордные премиальные

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-27T14:16:32+03:00

В этом году Открытый чемпионат США по теннису (US Open) отмечает свое 50-летие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сегодня в Нью-Йорке стартует четвертый турнир Большого шлема в этом году, который не раз покорялся нашим и теннисистам. Кое-кто из них еще в строю. К примеру, Светлана Кузнецова, победившая на Открытом первенстве Америке еще в 2004 году, попала на турнир по wild card - специальному приглашению. Светлана сейчас не входит в первую сотню спортсменов, но организаторы не забыли бывшую чемпионку. Любопытно, что уже в первом круге Светлана сыграет с двукратной чемпионкой US Open Винус Уильмс.

Другая наша победительница этого турнира (2006) Мария Шарапова стартует с матча с опытнейшей Пати Шнайдер.

Еще две наши теннисистки пробились в основную сетку соревнований через квалификацию. Но если первая из них Вера Звонарева всем хорошо знакома, то 19-летняя Анна Калинская только выходит на большую орбиту. А вот ее ровесница Анна Блинкова сразу попала в основные соревнования, где и встретится со Звонаревой. Всего же в первом круге сыграет 12 россиянок.

Кстати, в этом году US Open отмечает свое 50-летие и устанавливает новые рекорды. Призовой фонд турнира составляет 53 миллиона долларов, а любой участник, основной сетки, даже проигравший в первом круге, получит по 54 тысячи долларов! Ну а победители у женщин и мужчин пополнят свой счет на 3,8 млн.

Российские участницы

Наталья Вихлянцева

Анастасия Павлюченкова

Светлана Кузнецова

Евгения Родина

Анна Калинская (квалификация)

Екатерина Макарова

Мария Шарапова

Маргарита Гаспарян

Екатерина Александрова

Вера Звонарева (квалификация)

Анна Блинкова

Дарья Касаткина

В мужской сетке - пятеро россиян.

Это Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Евгений Донской и Михаил Южный. Но после первого круга останется не больше четырех: Медведев и Донской сыграют друг с другом уже в стартовом матче.

Кстати, для Михаила Южного, дважды доходившего здесь до полуфинала, это последний турнир Большого шлема. 36-летний теннисист недавно заявил, что решил осенью завершить свою карьеру.