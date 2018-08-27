На Марсе обнаружен медный кувшин

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-27T14:44:59+03:00

Похоже, что марсиане и земляне носили воду в схожих емкостях.

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Предмет, похожий на кувшин, обнаружил известный виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring). Высмотрел его среди камней, разбросанных по Марсу — они в изобилии имеются на панораме, составленной сервисом Gigapan из нескольких снимков, сделанных марсианской научной лабораторией «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity), она же марсианский ровер (NASA’s Curiosity Mars rover).

Оригинальное изображение, переданное роботом "Любопытство".

«Кувшин» выглядывает из песка и блестит на солнце будто бы отполированными боками. Кажется, что он медный.

Скотт сравнивает «марсианский кувшин» с земным — древнеримским. И удивляется тому, что их пропорции по сути одинаковые.

Земной кувшин (слева) и марсианский: сходство потрясающее.

Скептики, конечно же, возражают: сходство исключительно внешнее. Это просто камень в форме кувшина. Почему бы одному из миллиардов марсианских камней не быть таким? Мол, ничего удивительного. А медный блеск — это иллюзия, которую создает суть более светлые части камня.

Скучные скептики скорее сего правы. Но куда интереснее считать, что предмет в форме кувшина и в самом деле кувшин — остался от древнемарсианской цивилизации.

Кстати, виртуальные археологи уже не в первый раз находят на Марсе «кухонную утварь». Однажды наткнулись на ложки. Подробнее об этом читайте Так вот чем марсиане щи хлебали