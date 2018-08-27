Путин провел в Кузбассе «мини-Прямую линию»

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-27T14:50:19+03:00

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С тех пор, как шахтеры стучали касками на горбатом мосту перед Белым домом, требуя зарплаты, прошла целая вечность, но Владимир Путин, прилетев в понедельник в Кемерово, на собственном опыте убедился, что их обостренное чувство справедливости никуда не делось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665978" frameborder="0"></iframe> Путин на угольном карьере в Кемерово.Дмитрий СМИРНОВ

Провести экскурсию для президента по угольному разрезу «Черниговский» возможным никак не представлялось. Дальний край огромной дыры, по краям которой карабкались казавшиеся крошечными, а на самом деле — тоже гигантские «БелАЗы», терялся где-то вдали. Поэтому Путину показали предприятие с вершины, где для этого установили белый павильон, быстро посеревший от угольной пыли.

- Зайди внутрь, вся рубашка сейчас будет серой, - посоветовал министру энергетики Александру Новаку умудренный опытом помощник президента Андрей Белоусов, наблюдая за посадкой президентского вертолета, вызвавшего настоящую пыльную бурю.

Журналисты пытали Белоусова — почему не получилось договориться с олигархами об изъятии сверхдоходов?

- Прекрасно получилось, - не соглашался Белоусов. - Они отлично все понимают.

Президенту показали, как с помощью радара и специальной системы навигации в разрезе контролируют движение самосвалов, вывозящих породу для переработки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665979" frameborder="0"></iframe> Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником и ответил на вопросы.Дмитрий СМИРНОВ

- Когда мы ее ввели, расход топлива снизился на 30 процентов, - поразил цифрой глава компании Сибирский деловой союз Михаил Федяев. - За год окупилась!

С помощью датчиков можно отслеживать не только движение грузовиков, объём топлива в баках и давление в шинах, но и местонахождение каждого шахтёра в забое. Что сильно повышает шансы на спасение в случае чрезвычайной ситуации.

Путину показали взрыв для рыхления грунта, который потом и вывозят «БелАЗами». Но несмотря на то, что на это пошло 173 тонны селитры взрыв разочаровал. Ни грохота, ни разброса породы — только немного желтой пыли.

- Такая технология, экологичная, - пояснили президенту.

Накануне отмечался День шахтера, и Путин поздравил работающих на разрезе с профессиональным праздником. В ответ тут же получил просьбу внести в число памятных дат - 300-летие со дня обнаружения первого угля на Кузбассе, которое будет отмечаться через три года.

- Это в 1721 году было? - подсчитал глава государства. Показалось, что он даже прикинул: при каком императоре это было. - Это знаковое событие будет для страны. Так и сделаем.

Тут уже просьбы (а скорее требования) потекли рекой. Вообще это очень удобный формат просьб к президенту, когда справа от него стоит врио губернатора, а слева — глава предприятия. Этакая «Прямая линия» в миниатюре и без посредника в виде телевизора.

Один из шахтеров рассказал, что живет в аварийном доме, расселять который чиновники отказались.

- Нам сказали «Готовьтесь к зиме!», а как к ней готовиться, если там зимой при топящейся печке максимум плюс 13 градусов? - разводил он руками. - А мы с мамой живем.

- Они ошибаются, - вперед президента отреагировал врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев.

- Две квартиры это не такая большая проблема для Кемеровской области, - заметил Путин. -

- Мы эту программу будем продолжать. Кемерово - это один из регионов, где эта проблема большая, застарелая, но, кстати говоря, все-таки расселили достаточно много аварийного жилья. Мы будем продолжать.

Тут же вышел еще один шахтер, который рассказал, что он сирота, которому по закону полагается квартира, но местные чиновники мурыжат вопрос уже семь лет.

- Я считаю, что должно быть справедливо: если положено, пусть дадут, - заявил он.

- Когда будет квартира? - повернулся к Цивилеву Путин уже без всяких преамбул.

Сначала руководители пообещали через два месяца и в пригороде рядом с шахтой.

- Я в Кемерово живу, - не согласился шахтер.

В итоге сошлись на квартире в Кемерово и через месяц.

- Дадим квартиру на «Радуге», - пообещал директор предприятия. - Детей в детсад устроим.

- А сколько у вас детей? - заинтересовался Путин.

- Пока один, - резонно ответил шахтер. - Куда без квартиры-то еще заводить? Вот если дадут, будем работать над этим.

- Надо двухкомнатную тогда, - поддержал Путин, немного улучшивший таким образом сразу и демографическую ситуацию в регионе, и проблему расселения.

Президенту пришлось даже немного подождать, пока Цивилев соберет у шахтеров, которым были даны обещания, телефоны, чтобы проконтролировать исполнение.