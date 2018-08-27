Смолова не включили в состав сборной России на матч Лиги наций

СЕГОДНЯ 14:49 2018-08-27T14:54:05+03:00

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и Федор Смолов во время 1/8 финала чемпионата мира. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Команда начинает свое выступление на турнире без Смолова, но с Дзюбой

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Главный тренер сборной России объявил состав команды, которая начинает свою подготовку к новому футбольному турниру Лига наций. Станислав Черчесов не вызвал сразу четырех игроков, бывших в составе сборной на ЧМ-2018, - это Игорь Акинфеев, Антон и Алексей Миранчуки, а также Фёдор Смолов.

Вот кто вошел в список на первый сбор:

Вратари: Маринато Гилерме, Андрей Лунёв, Антон Шунин;

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов, Фёдор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семёнов, Марио Фернандес;

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Роман Зобнин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Руслан Камболов, Павел Могилевец, Денис Черышев, Антон Швец;

Нападающие: Артём Дзюба, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

Расписание матчей сборной России в 2018 году

7 сентября. Турция – Россия (Лига наций)

10 сентября. Россия — Чехия (Контрольная игра)

11 октября: Россия – Швеция (Лига наций)

14 октября: Россия – Турция (Лига наций)

20 ноября: Швеция – Россия (Лига наций)