Смолова не включили в состав сборной России на матч Лиги наций
Главный тренер сборной России объявил состав команды, которая начинает свою подготовку к новому футбольному турниру Лига наций. Станислав Черчесов не вызвал сразу четырех игроков, бывших в составе сборной на ЧМ-2018, - это Игорь Акинфеев, Антон и Алексей Миранчуки, а также Фёдор Смолов.
Вот кто вошел в список на первый сбор:
Вратари: Маринато Гилерме, Андрей Лунёв, Антон Шунин;
Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов, Фёдор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семёнов, Марио Фернандес;
Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Роман Зобнин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Руслан Камболов, Павел Могилевец, Денис Черышев, Антон Швец;
Нападающие: Артём Дзюба, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.
Расписание матчей сборной России в 2018 году
7 сентября. Турция – Россия (Лига наций)
10 сентября. Россия — Чехия (Контрольная игра)
11 октября: Россия – Швеция (Лига наций)
14 октября: Россия – Турция (Лига наций)
20 ноября: Швеция – Россия (Лига наций)