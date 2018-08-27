Чем ближе к дому можно сдать тест на ВИЧ, тем проще перебороть страх
В Новосибирской области специалистов акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» благодарили за удобство и комфорт
Акция Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Новосибирская область.
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Новосибирская область стала 13 регионом, принявшим участие в III Всероссийской акции Минздрава России по тестированию на ВИЧ-инфекцию. Мобильный пункты, где можно было пройти тест, стояли в очень удобных для жителей четырех городов области местах. И это, конечно, стало одним из основополагающих факторов, почему к ним выстраивались очереди: «Удобно, быстро, не нужно идти в больницу», - поясняли жители Новосибирской области, решивших сдать тест на ВИЧ.
Подробности - в видеосюжете.