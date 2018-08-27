Чем ближе к дому можно сдать тест на ВИЧ, тем проще перебороть страх

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Тюменской области: ВИЧ – это наша общая, а не только медицинская проблема

В Тюмени подвели итог очередного этапа Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию