2018-08-27T15:27:53+03:00
Общество

Помощь в поимке преступников оценили в миллионы рублей

«Охотникам за головами» выставили прейскурант
Алексей ИВАНОВ
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МВД готово выплачивать до 10 миллионов рублей за поимку особо опасных преступников.МВД готово выплачивать до 10 миллионов рублей за поимку особо опасных преступников.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С понедельника, 27 августа, у россиян появилась дополнительная возможность разбогатеть. Вступил в силу приказ МВД, который определяет денежные награды информаторам. Суммы в документе озвучены серьезные:

1) до 500 тысяч рублей - если награду объявил руководитель областного или республиканского главка МВД или его заместитель,

2) до 3 миллионов рублей - по решению заместителя министра внутренних дел РФ,

3) свыше 3 миллионов рублей - по решению лично главы МВД РФ,

4) верхняя планка вознаграждения в приказе не установлена, но ранее сообщалось, что МВД готово выплачивать до 10 миллионов рублей за поимку особо опасных преступников.

Важное уточнение: денежная награда объявляется заранее, по конкретным преступлениям. То есть рассчитывать на то, что кто-то сможет донести на своего соседа и сорвать за это солидный куш, не стоит. Платить будут только за информацию о том, где скрываются разыскиваемые преступники, или другую существенную помощь в их поимке.

Не приведет ли это решение к появлению в России «охотников за головам» - профессиональных искателей беглых нарушителей? Об этом «КП» спросила председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.

- Это не будет носить массовый характер, - ответил наш собеседник. - Сама культура общества пока не способствует этому. Есть и недоверие к правоохранительным органам. Люди, порой, чаще готовы обратиться в общественные организации, чем сообщить какую-то информацию в полиции.

Система вознаграждений за поимку особо опасных преступников требует серьезного контроля, считает Кабанов.

- Я могу себе представить такую схему: полицейский получает оперативную информацию о нахождении преступника и говорит своему знакомому: «Давай ты ее как будто сообщишь нам, а деньги мы потом «распилим». Вот такие случаи должны быть исключены, - говорит глава антикоррупционного комитета.

После поимки преступника МВД может и отказать информатору в награде. В таком случае добровольному помощнику полиции сообщат о принятом решении в течение 7 дней и объяснят причину отказа.

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