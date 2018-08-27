Безумная гонка Натальи Гундаревой

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-27T15:13:40+03:00

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Она ушла из жизни, когда ей было всего 56 - казалось бы, какие наши годы, все еще впереди, и в личном, и в творческом плане. Но здоровье актрисы, которая себя не щадила, слишком рано сказало «Стоп!». «Думаю, что инсультом Бог просто меня остановил, ведь долгие годы я не жила, а просто существовала в режиме безумной гонки», - говорила Гундарева в одном из последних интервью. Она действительно существовала на пределе человеческих возможностей, полностью отдаваясь работе. И, кстати, не только ей, стараясь использовать свою популярность во благо всех, кому нужна была помощь. В новом документальном фильме «О том, что не сбылось» (Первый канал, 2 сентября, 12:15) нам расскажут, как звезда бросалась на амбразуру ради друзей - например, Александр Панкратов-Черный вспомнит, как Наталья Георгиевна «выбивала» ему квартиру. Личная жизнь народной артистки РСФСР - отдельная тема. Она трижды была замужем официально, многое для нее значил гражданский супруг, актер Сергей Насибов, который был моложе Гундаревой на 10 лет. Авторы фильма встретились с Сергеем и его глазами посмотрели на то, как жила, работала и любила одна из самых известных актрис страны.

Также Наталью Гундареву будут вспоминать и в еще одном документальном проекте - «Я очень люблю эту жизнь...» («Культура», 1 сентября, 17.05). Разумеется, увидим мы и художественные ленты с участием артистки - «Сладкая женщина» (ТВ Центр, 28 августа, 08.40), «Одиноким предоставляется общежитие» (Первый канал, 2 сентября, 13.20) и «Хозяйка детского дома» («Культура», 1 сентября, 17.45).